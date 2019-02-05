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Hindistan'da domuz gribi alarmı: 1 ayda 226 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da yıl başından bu yana domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya çıktı
Hindistan'da domuz gribi alarmı: 1 ayda 226 kişi hayatını kaybetti
05 Şubat 2019 - AA
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Hindistan Sağlık Bakanlığı verileri, ülke genelinde yıl başından bu yana 6 bin 601 domuz gribi vakası görüldüğünü ve bunlardan 2 bin 30'unun son 7 gün içinde kaydedildiğini ortaya koydu.

Veriler, bir hafta 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle domuz gribine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının 226'ya yükseldiğini gösterdi.

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan eyaletinde bu yıl 2 bin 263 vakanın görüldüğü, 85 kişinin öldüğü kaydedildi.

Delhi, Gucarat ve Haryana eyaletleri ise hastalıktan en fazla etkilenen diğer bölgeler oldu.

Delhi'de son bir haftada yeni 479 domuz gribi vakası görüldü.

Hindistan'da salgın sebebiyle 10 kişi öldü, 100 kişi karantinaya alındı 

Prof. Dr. Esin Şenol: 'Domuz gribi değil mevsimsel grip' 

Gürcistan'da domuz gribi alarmı: 10 kişi hayatını kaybetti 

 

Fas'ta domuz gribi 5 can aldı: Yayılmasını engellemek için çalışmalar sürüyor 

 

Anahtar Kelimeler:

domuz gribi saglik bakanligi hindistan

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