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Hindistan'da mukormikoz vakalarının oksijen kirliliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılacak
Hindistan'ın Kerala eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Hindistan'da mukormikoz vakalarının oksijen kirliliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılacak
24 Mayıs 2021 12:29 - AA
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ANKARA -Financial Express gazetesinde yer alan habere göre, eyaletin Kovid-19 Görev Gücü'ne başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Eşvet Narayan, Tedavi Protokolleri Komitesi ile yaptığı toplantıda, halk arasında "kara mantar" olarak bilinen enfeksiyonların kaynağının ne olduğunun araştırılmasını istedi.

Geçen yıl tüm Hindistan'da yaklaşık 100 mukormikoz vakası tespit edilirken, Keralaya eyaletinde yalnızca geçen hafta yaklaşık 700 vaka kaydedilmişti.

Kovid-19 tedavisi geçiren kişilerde ortaya çıkan enfeksiyonun, bağışıklığı baskılayan tedavilerin yanı sıra solunum desteği için kullanılan oksijenin üretildiği sudaki veya aktarıldığı boru ve tüplerdeki kirlilikten de kaynaklanabileceğinden şüpheleniliyor.

Hindistan dışında Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu herhangi bir ülkede mukormikoz vakalarının görülmemesi bu kanıyı güçlendiriyor.

Başbakan Yardımcısı Narayan, mikrobiyologlardan, mukormikoz hastalarının klinik geçmişleri ile oksijen kaynakları ve altyapısı üzerinde tetkikler yapılmasını talep etti.

Toplantıda konuyla ilgili sunum yapan Dr. Sampath Chandra Prasad Rao, düşük kalitedeki tüpler ve boru sistemlerinden veya oksijen üretmek için kullanılan sudan kaynaklanan kirliliğin enfeksiyonlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Oksijenin temiz olmayan musluk suyuyla üretilmiş olabileceğini vurgulayan Rao, "Artan talebi karşılamak için büyük miktarlarda endüstriyel oksijen üretilmesi gerekiyor. Bu da sektörün sağladığı oksijenin tıbbi oksijen standartlarına uygun olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

mukormikoz hindistan covid 19

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