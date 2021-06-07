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Hindistan'da sağlık krizi: 3 bin doktor istifa etti
Koronavirüs salgınında müthiş bir sağlık kriziyle karşı karşıya kalan Hindistan’da, zorlu şartlarda görev yapan yaklaşık 3 bin doktor, mahkemenin greve çıkmalarını engellemeye çalışması üzerine istifa etti.
Hindistan'da sağlık krizi: 3 bin doktor istifa etti
07 Haziran 2021 10:53 - hurriyet.com.tr
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Madya Pradeş eyaletinde Yüksek Mahkeme, perşembe günü asistan doktorların 4 günlük grevini “yasadışı” olarak nitelendirdi ve cuma günü öğleden sonraya kadar görevlerine dönmelerini emretti.

Bunun üzerine eyalette, devlete bağlı 6 tıp fakültesinde çalışan yaklaşık 3 bin asistan doktor topluca istifa etti. Hindistanlı NDTV’nin haberine göre, Madya Pradeş Asistan Doktorlar Derneği (MPJDA) Başkanı Dr. Arvind Meena, toplu istifaların ilgili üniversitelerin dekanlarına sunulduğunu açıkladı. Meena, Racasthan, Bihar, Çatisgarh, Uttar Pradeş, Karnataka, Telangana, Maharaştra ve diğer bazı eyaletlerden de asistan ve kıdemli doktorların grevlerini desteklediğini söyledi.

Asistan doktorlar, maaşlarına zam ve kendileri ile aileleri için ücretsiz korona tedavisi gibi taleplerde bulunuyor. Hükümet maaşlarda yüzde 17’lik bir artış yapacağını açıklasa da, Meena, maaşlar vaat edilen yüzde 24 oranında arttırılana kadar grevin devam edeceğini duyurdu.

Korona verilerini artık paylaşmayacaklar

Salgında kâbusu yaşayan ABD, eyaletler arasında değişen oranlarda normalleşiyor. Ülkede aşılama tüm hızıyla sürerken, Florida eyaletinden ilginç bir adım geldi. Florida Sağlık Bakanlığı, vaka, ölüm, aşı ve test gibi verilerin bundan böyle günlük değil haftalık olarak açıklanacağını duyurdu. Eyalette kaydedilen yeni vaka sayıları büyük ölçüde düşerken, salgınla mücadelede yeni aşamaya geçildiği bildirildi. Florida Valiliği ise, günlük verilerin paylaşılmasına artık ihtiyaç olmadığını söyledi.

Florida’daki veri tablosunun yaratıcılarından veri bilimci Rebekah D. Jones, Mayıs 2020’de, eyaletteki bazı bölgelerin yeniden açılabilmesi için verileri manipüle etmeyi reddettiği için kovulduğunu açıklamıştı. Eyalet yetkilileri ise bu iddiayı reddederek, Jones’un veri tablosuyla ilgili tek taraflı kararlar aldığını ileri sürmüştü. Florida’da salgının hızlı seyrine karşılık, kısıtlama önlemleri kısa süre içinde kaldırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

hindistan saglik krizi doktor istifa

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