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Hindistan'da salgın sebebiyle 10 kişi öldü, 100 kişi karantinaya alındı
Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı Nipah virüsü nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da salgın sebebiyle 10 kişi öldü, 100 kişi karantinaya alındı
22 Mayıs 2018 -
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Times Of India'da yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde büyük paniğe neden olan ölümcül Nipah virüsü salgınında 10 kişi hayatını kaybederken, ölenlerle temas ettiği belirlenen yaklaşık 100 kişi karantinaya alındı.

Kerala'da yüzlerce insanın yüksek ateş şikayetiyle hastanelere akın ettiği belirtildi.  Hastaneye gelenlerden 6'sının durumunun ciddi olduğu, 20 kişinin ise gözetim altında olduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Nipah virüsünün henüz aşısı bulunmuyor.  Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir rahatsızlık gelişebiliyor. Daha sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor.

İlk defa Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgınla başlayan bu virüsün ayrıca biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.  En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla hurmaya taşındığı, oradan da insanlara bulaştığı ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

nipah virusu dunya saglik orgutu

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