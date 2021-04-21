Hindistan'ın koronavirüs aşısı yüzde 78 etkili

Times of India'nın haberine göre, şirket ve kurum, yaptıkları ortak açıklamada, aşı için yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerin nihai sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Aşının, 18-98 yaşlarındaki 25 bin 800 gönüllünün katıldığı denemelerde virüsü önlemede yüzde 78 başarı sağladığı vurgulandı.

Ağır semptomları önleme yüzde 100

Hastanede tedavi gerektiren ağır semptomları önlemede yüzde 100 etkili olan aşı, asemptomatik vakaları önlemede ise yüzde 70 başarı sağladı.

Uzmanlar aşının yaygın kullanımının, bulaşmanın engellenmesine ve hastaneye yatışların azaltılmasına yardımcı olacağını öngörüyor.

Erken sonuçlarda "yüzde 81 etkili" denilmişti

3'ncü aşama klinik denemelerin mart ayında yayınlanan erken sonuçlarda, aşının virüse karşı yüzde 81 etkili olduğu açıklanmıştı.

Formülünde COVID-19'un etkisi azaltılmış bir versiyonunu içeren potansiyel aşı, Hindistan'ın ilk yerli üretim aşı adayı olmuştu. Ülkede acil kullanım için onaylanan iki aşıdan biri olan Covaxin’e, kamu yararı için sınırlı kullanım izni verilmişti.

Günlük vaka sayısı 295 bini geçti

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan, salgının ikinci büyük dalgasının etkilerini yazıyor. 2 Nisan'dan bu yana dünyada günlük olarak en fazla günlük vaka sayısı kaydedilen ülke olan Hindistan'da son 24 saatte 295 binden fazla vaka kaydedilmişti.

Artan vakalar hastanelerde yatak sıkıntısına yol açarken, hükümet aşılama kampanyasıyla virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede uygulanan aşı sayısının 130 milyonu geçti.

Çin'de ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 143 milyon 673 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 60 binden fazla insan öldü.