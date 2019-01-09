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Hint Bilim Kongresinde protestolar gündeme oturdu: ‘Bilim dışı’
Dört yılda ikinci kez toplanan Hint Bilim Kongresi bilim dışı eleştirisi ile protestolara sahne oldu. Hint bilim insanları, eski Hindular'ın kök hücre biliminin temelini attığı düşüncelerinin paylaşıldığı konferansta iki konuşmacıyı eleştirdi
Hint Bilim Kongresinde protestolar gündeme oturdu: ‘Bilim dışı’
09 Ocak 2019 - Nature
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Nature'de yer alan habere göre; araştırmacı bilim insanları, 6 Ocak'ta Bangalore, Kochi, Kolkata ve Thiruvananthapuram'da protesto gösterileri düzenledi ve Hint Bilim Kongresi'nde bilimsel olmayan kişisel inançları destekleyen sunumlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Kolkata'daki kar amacı gütmeyen Atılım Bilim Derneği genel sekreteri fizikçi Soumitro Banerjee, “Kişisel inançlara dayanan ve bilim tarafından doğrulanmayan hiçbir teorinin bilimsel bir kongrede yeri olmamalıdır” dedi.

Kongre komitesi: Bilimsel içerik için moderatör sağlayacağız

Kongreyi düzenleyen komite, protestoculara yanıt olarak, gelecek yıldan itibaren konuşmacıların, konuşmalarının özetlerini sunmalarını isteyeceklerini belirtti. Kolkata'daki Hint Bilim Kongre Birliği Genel Sekreteri Biyokimyacı Premendu Mathur, “İçeriğin bilimsel olmasını sağlayacak tüm oturumlar için moderatörler sağlayacağız” dedi.

Kongre, ülkenin en büyük yıllık bilim insanı toplantısı. Bu yıl 3-7 Ocak tarihleri ​​arasında Hindistan'ın kuzeyindeki Jalandhar'da gerçekleşti. Dört yılda ikinci kez düzenlenen konferansın, bilim dışı fikirleri destekleyen insanlara platform oluşturduğu iddia ediliyor: 2015 yılında, bir sempozyum sözcüsü, eski Kızılderililerin uçak yapan ilk kişi olduğunu iddia etti.

4 Ocak'ta düzenlenen kongrede, Visakhapatnam'daki Andhra Üniversitesi Rektör Yardımcısı kimyager Gollapalli Nageswara Rao,  döllenme ve kök hücre bilgisinin Hindistan'da bulunduğunu kanıtlayan eski bir Hint şiiri olan Mahabharata'yı kongrede paylaştı. Ancak kimyager Rao konu ile ilgili Nature’ın sorularını yanıtlamadı.

Başka bir konuşmacı Albert Einstein'ın görelilik kuramlarına ve Isaac Newton'un yerçekimi kuramlarına itiraz etti.

Anahtar Kelimeler:

hint bilim kongresi soumitro banerjee

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
09.01.2019 16:21:43

Dünyanın her yerindeki insanların inançlarını bilime uygun diyerek yüceltmek istemeleri olağan artık. Buradaki bazı söylemler dikkat çekici: Kızılderililerin ilk uçağı yapanlar olduğu , varsa belgelerini görmek isteriz, özellikle de Türkler ile Kızılderililer ortak kökten geliyor diyenler şimdiden kuyruğa girecektir. Rahmetli Einstein'a gelince: insanlığa pratikte bir tek katkısı olmayan, en fazla anıldığı atom bombası olayında bile Alman kökenli güvenilir bir Yahudi olmasından dolayı konuya hakim olmamasına rağmen Oppenheimer' ın ekibe dahil edilen birisinin evrenin genişlemesi, kara delikler, quantum fiziği konusunda tamamen yanlışlar üzerinde olduğunu herkes biliyor da sadece Oscar ödülü alamama gibi korkuları olmayan cesur bilim adamları bunları yazıya dökebiliyor. Hintli bilim adamlarının orijinal sunumlarını ben de artık merak etmeye başladım.
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