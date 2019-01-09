Hint Bilim Kongresinde protestolar gündeme oturdu: ‘Bilim dışı’

Nature'de yer alan habere göre; araştırmacı bilim insanları, 6 Ocak'ta Bangalore, Kochi, Kolkata ve Thiruvananthapuram'da protesto gösterileri düzenledi ve Hint Bilim Kongresi'nde bilimsel olmayan kişisel inançları destekleyen sunumlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Kolkata'daki kar amacı gütmeyen Atılım Bilim Derneği genel sekreteri fizikçi Soumitro Banerjee, “Kişisel inançlara dayanan ve bilim tarafından doğrulanmayan hiçbir teorinin bilimsel bir kongrede yeri olmamalıdır” dedi.

Kongre komitesi: Bilimsel içerik için moderatör sağlayacağız

Kongreyi düzenleyen komite, protestoculara yanıt olarak, gelecek yıldan itibaren konuşmacıların, konuşmalarının özetlerini sunmalarını isteyeceklerini belirtti. Kolkata'daki Hint Bilim Kongre Birliği Genel Sekreteri Biyokimyacı Premendu Mathur, “İçeriğin bilimsel olmasını sağlayacak tüm oturumlar için moderatörler sağlayacağız” dedi.

Kongre, ülkenin en büyük yıllık bilim insanı toplantısı. Bu yıl 3-7 Ocak tarihleri ​​arasında Hindistan'ın kuzeyindeki Jalandhar'da gerçekleşti. Dört yılda ikinci kez düzenlenen konferansın, bilim dışı fikirleri destekleyen insanlara platform oluşturduğu iddia ediliyor: 2015 yılında, bir sempozyum sözcüsü, eski Kızılderililerin uçak yapan ilk kişi olduğunu iddia etti.

4 Ocak'ta düzenlenen kongrede, Visakhapatnam'daki Andhra Üniversitesi Rektör Yardımcısı kimyager Gollapalli Nageswara Rao, döllenme ve kök hücre bilgisinin Hindistan'da bulunduğunu kanıtlayan eski bir Hint şiiri olan Mahabharata'yı kongrede paylaştı. Ancak kimyager Rao konu ile ilgili Nature’ın sorularını yanıtlamadı.

Başka bir konuşmacı Albert Einstein'ın görelilik kuramlarına ve Isaac Newton'un yerçekimi kuramlarına itiraz etti.