Hint doktor, panteri ve jaguarıyla Ukrayna'da mahsur kaldı

BBC’nin haberine göre, Hint doktor Girikumar Patil, Rusya'nın saldırıları sırasında evinde beslediği panter ve jaguarla bodrum katına sığındı.

Luhansk oblastında bulunan Severodonetsk şehrinde 6 yılı aşkın süredir yaşayan Patil, Hindistan'daki ailesinin çağrısına rağmen hayvanları olmadan ülkesine dönmek istemedi.

Patil, yaptığı açıklamada, savaş bölgesinde sıkışıp kaldığını ve endişeli olduğunu söyledi.

"Bomba sesleri hayvanları korkutuyor"

Etraftaki bomba seslerinin büyük kedileri korkuttuğunu belirten Patil, bölgedeki tek Hint vatandaşının kendisi olduğunu, komşularının yakın bölgelerdeki kasabalara gittiğini dile getirdi.

Sadece hayvanlara yiyecek almak için dışarı çıktığını aktaran Patil, savaştan önce iki katlı evinde beslediği jaguar ve panteri, 20 ay önce 35 bin dolara Kiev hayvanat bahçesinden satın aldığını ifade etti.