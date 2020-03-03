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Hintli politikacılardan ilginç koronavirüs önlemi: İnek idrarlı dezenfektan
Hindistan'da politikacılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında tutulması için ilginç önerilerde bulundu
Hintli politikacılardan ilginç koronavirüs önlemi: İnek idrarlı dezenfektan
03 Mart 2020 - AA
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ANKARA -  Hint basınındaki haberlere göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) Assam eyalet parlamentosunda milletvekili olan Suman Haripriya, yaptığı açıklamada, inek idrarının etkili bir dezenfektan olduğunu ve Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürdü.

Haripriya, "Hepimiz inek dışkısının çok faydalı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde, inek idrarı bir ortamı arıtır. Kovid-19'a karşı inek idrarı, inek dışkısı ile bir tedavi yönteminin bulunabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BJP'den Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath da Uttarakand eyaletinde bir etkinlikte yaptığı açıklamada, zihinsel stresin üstesinden gelinebilirse Kovid-19'un önlenebileceğini savundu.

 

Anahtar Kelimeler:

hindistan halk partisi kovid-19 inek idrari dezenfektan

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