Hipertansiyon ilaçları Covid-19 ölüm riskini düşürebilir

Salgının başlarında, hipertansiyon ilaçlarının Covid-19 hastalığını kötü yönde etkileyeceğine dair düşünceler mevcuttu. Ancak Medical News Today, Mayıs 2020’de ilaçlar ile hastalık arasında riskli bir bağlantı bulunmadığını söylemişti.

Bu bilgiden hareketle Birleşik Krallık, East Anglia Üniversitesindeki (UEA) araştırmacılar konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, hipertansiyon ilaçları Covid-19 şiddetini artırmıyor. Ayrıca çalışma, diğer kardiyovasküler hastalıklara sahip bireylerin aldığı ilaçların uzun süreli kullanımının da enfeksiyon şiddetini azaltacağını öne sürüyor.

İlaçları alan hipertansiyonlu hastaların Covid-19 kaynaklı ölüm oranı, almayan hipertansiyonlu hastalara oranla yüzde 33 daha düşük

UEA Tıp Okulunda baş araştırmacı olan Dr. Vassiliou, hipertansiyon ilaçlarının Covid-19’un şiddetini veya ölüm riskini artırdığına dair herhangi bir kanıt olmadığını dile getirdi. Aksine, önemli ölçüde daha düşük ölüm riski ve kritik sonuçlar gözlemlendiğini, bu nedenle bu ilaçların, özellikle hipertansiyonlu hastalarda, koruyucu bir role sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.