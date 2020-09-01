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Hipertansiyon ilaçları Covid-19 ölüm riskini düşürebilir
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, hipertansiyon ilaçlarını kullanan hastaların Covid-19 ölüm riski, kullanmayan hastalara oranla daha düşük. Söz konusu ilaçlar ise anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE inhibitörleri) ve anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB).
Hipertansiyon ilaçları Covid-19 ölüm riskini düşürebilir
01 Eylül 2020 16:33 - MEDİMAGAZİN
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Salgının başlarında, hipertansiyon ilaçlarının Covid-19 hastalığını kötü yönde etkileyeceğine dair düşünceler mevcuttu. Ancak Medical News Today, Mayıs 2020’de ilaçlar ile hastalık arasında riskli bir bağlantı bulunmadığını söylemişti.

Bu bilgiden hareketle Birleşik Krallık, East Anglia Üniversitesindeki (UEA) araştırmacılar konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, hipertansiyon ilaçları Covid-19 şiddetini artırmıyor. Ayrıca çalışma, diğer kardiyovasküler hastalıklara sahip bireylerin aldığı ilaçların uzun süreli kullanımının da enfeksiyon şiddetini azaltacağını öne sürüyor.

İlaçları alan hipertansiyonlu hastaların Covid-19 kaynaklı ölüm oranı, almayan hipertansiyonlu hastalara oranla yüzde 33 daha düşük
UEA Tıp Okulunda baş araştırmacı olan Dr. Vassiliou, hipertansiyon ilaçlarının Covid-19’un şiddetini veya ölüm riskini artırdığına dair herhangi bir kanıt olmadığını dile getirdi. Aksine, önemli ölçüde daha düşük ölüm riski ve kritik sonuçlar gözlemlendiğini, bu nedenle bu ilaçların, özellikle hipertansiyonlu hastalarda, koruyucu bir role sahip olabileceğini de sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 salgin hipertansiyon ilaclari enfeksiyon

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