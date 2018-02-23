Hissedebilen yapay deri geliştiriliyor

Stanford Üniversitesi kimya mühendisleri, dokunma alıcılarına sahip esnek bir madde geliştirmeyi başardı. Alıcılar o kadar hassas ki, üzerinde yürüyen bir uğur böceğinin adımlarını bile algılayabiliyor.
SENTETİK DERİ SICAKLIĞI DA HİSSEDEBİLECEK
Uzun vadede bu maddeyleyapay deri üretilmesi planlanıyor. Sentetik deri sıcaklığı da hissedebilecek.
PROTEZ KULLANANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞ
Buluş özellikle protez kullananlar için umut vaat ediyor. Protezin üzerine sarılan yapay deriyle kişi, artık protez kol veya bacaklarında dokunma hissine sahip olacak.
Bunun ne zaman gerçeğe dönüşeceği henüz belirsiz. Amerikalı araştırmacılar çalışmalarını sürdürüyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA