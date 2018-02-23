SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hissedebilen yapay deri geliştiriliyor
Amerikalı bilim insanları devrim niteliğindeki hissedebilen yapay deri buluşuna çok yaklaştı. Buluş, protez kol veya bacak kullanan hastaların dokunma hissine sahip olabilmeli açısından son derece önemli.
Hissedebilen yapay deri geliştiriliyor
23 Şubat 2018 - NTV
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Stanford Üniversitesi kimya mühendisleri, dokunma alıcılarına sahip esnek bir madde geliştirmeyi başardı. Alıcılar o kadar hassas ki, üzerinde yürüyen bir uğur böceğinin adımlarını bile algılayabiliyor.

SENTETİK DERİ SICAKLIĞI DA HİSSEDEBİLECEK

Uzun vadede bu maddeyleyapay deri üretilmesi planlanıyor. Sentetik deri sıcaklığı da hissedebilecek. 

PROTEZ KULLANANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞ

Buluş özellikle protez kullananlar için umut vaat ediyor. Protezin üzerine sarılan yapay deriyle kişi, artık protez kol veya bacaklarında dokunma hissine sahip olacak.

Bunun ne zaman gerçeğe dönüşeceği henüz belirsiz. Amerikalı araştırmacılar çalışmalarını sürdürüyor. 

Anahtar Kelimeler:

yapay deri arastirma

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
şiddet saldırı hekimRoche diagnostik'Yardımcı doçentlik' kadrosunu kaldıran teklif kanunlaştıorgan nakli Yüksek İhtisas Hastanesidoktor judo engelli sporapendiks ameliyat Türkiyebaş ağrısı migren tedaviBerko İlaç atamaanestezi hafızaatama ilaç AstraZenecaSağlık Bakanlığı kozmetik üründiyabet sağlıkbeyin ambulansyapay deri araştırmahekimlik hekimlik değeri hekimlik bedeli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.