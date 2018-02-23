Hissedebilen yapay deri geliştiriliyor

Stanford Üniversitesi kimya mühendisleri, dokunma alıcılarına sahip esnek bir madde geliştirmeyi başardı. Alıcılar o kadar hassas ki, üzerinde yürüyen bir uğur böceğinin adımlarını bile algılayabiliyor.

SENTETİK DERİ SICAKLIĞI DA HİSSEDEBİLECEK

Uzun vadede bu maddeyleyapay deri üretilmesi planlanıyor. Sentetik deri sıcaklığı da hissedebilecek.

PROTEZ KULLANANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞ

Buluş özellikle protez kullananlar için umut vaat ediyor. Protezin üzerine sarılan yapay deriyle kişi, artık protez kol veya bacaklarında dokunma hissine sahip olacak.

Bunun ne zaman gerçeğe dönüşeceği henüz belirsiz. Amerikalı araştırmacılar çalışmalarını sürdürüyor.