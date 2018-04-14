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HIV bulaştı mı diye endişelenmiştik, O asistandan haber var!
Uzman doktorlar korktuğu için girmek zorunda kaldığı HIV'li kadının doğumunda parmağına iğne batan asistan doktor D.D.'nin 1 ve 3 aylık kontrollerinde virüse rastlanmadı, görevine döndü. HIV'in bulaşmadığı minik bebek de takip altında
HIV bulaştı mı diye endişelenmiştik, O asistandan haber var!
14 Nisan 2018 -
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Dicle Üniversitesi'ndeki HIV'li doğum skandalıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Habertürk'ün "Yemininizden utanın" başlığıyla duyurduğu olay, geçen yıl aralık ayında yaşandı.

Gazete Habertürk'ten Veysel İpek'in aktardığına göre; Güneydoğu'daki bir kentte yaşayan ve kamyoncu kocasının HIV bulaştırdığı Ç.K., 3'üncü çocuğunu doğurmak için gittiği hastaneden Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İddiaya göre doktorlar HIV'li kadının sezaryen operasyonuna girmek istemedi.

HIV taşıyıcısı kadının doğumuna girmeyen doktorlara soruşturma

Acil serviste 5.5 saat bekletildikten sonra ameliyathaneye alınan, burada da koruyucu malzemelerin başka hastaneden getirilmesi için 75 dakika bekletilen Ç.K., bir erkek bebek dünyaya getirdi. Diğer doktorların kabul etmemesi nedeniyle operasyona dahil edilen 3 aylık asistan doktor D.D., ameliyat sırasında eline iğne battığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. Korucuyu ilaçlar verilip idari izne çıkarılan D.D., hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadın doğum ünitesindeki asistanlar, arkadaşlarının zorla ekibe dahil edildiğini öne sürdü, klinik ve poliklinikte iş bıraktı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Asistan doktor D.D. ve bebek için yapılan 1 aylık ve 3 aylık periyodik tahlillerde HIV'e rastlanmadı. D.D. klinikteki görevine döndü. Doktor ile bebeğe haziran ayında yapılacak son tahlilde de virüs çıkmaması durumunda takip bırakılacak. İnşaatlarda çalışan baba M.K., kendisinde ve eşi Ç.K.'da bulunan HIV nedeniyle tedavilerinin sürdüğünü, eşinin bebeğini emzirmediğini söyledi.

Olayla ilgili idari soruşturmada 3 profesörden oluşan komisyon ifade alma işlemlerini tamamladı. Raporun kısa süre içerisinde hazırlanacağı belirtildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise idari soruşturmanın tamamlanmasını bekliyor.

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