HIV ilacı Kovid-19’lu gebelerde umut ışığı oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Kovid-19 erişkin hasta tedavisine ilişkin rehberde, gebelerde gerekmedikçe hidroksiklorokin ilacının kullanılmayacağının açıklanması merak konusu olurken, Bilim Kurulu üyeleri Kovid-19 hastalığına yakalanan gebelerde sürecin başından bu yana lopinavir-ritonavir (Lop/r) etken maddeli ilacın kullanıldığını dile getirdi. Bakanlığın güncellediği, “Erişkin Hasta Tedavisi”ne ilişkin rehberde, daha önce Kovid-19’a yakalanan gebelerde hekimlerin inisiyatifine göre uygulanan ilacın, artık kullanılmayacağı, bunun yerine lopinavir-ritonavir etken maddeli ilacın kullanılcağının altı çizilirken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi:

“Hidrosiklorokin Kovid-19’lu gebelerde hiçbir zaman tercih edilen bir ilaç olmadı. Gebe hastalarda ilk baştan beri lopinavir-ritonavir tedavisi uyguluyoruz. Rehber güncellenmiş olsa da, bu tedavi seçeneği yeni değil. Pandeminin ilk gününden bu yana uyguladığımız bir metod. Gebelerin tedavisindeki temel hedef, bebeğin de zarar görmemesi. Söz konusu lopinavir-ritonavir etken maddeli ilaçlar HIV hastası gebelerde geçmişten beri kullanılan ve başarılı sonuçlar aldığımız tedavi ürünleri. HIV’li gebelerde zaten kullanılan bu ilaçlar dünya sağlık otoriteleri tarafından da onaylanmış durumda.”

‘Başarılı sonuç’

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da, Kovid-19 hastası gebelerde dünya genelinde lopinavir-ritonavir etken maddeli ilaçların kullanıldığını belirterek, “Söz konusu etken maddeli ilaçlar, uzun yıllardır HIV hastası gebelerde kullanılırken başarılı sonuçlar elde ediliyor. HIV virüsü bulaşmış gebelerde çok fazla deneyimimiz olduğundan Kovid-19 vakalarında da ilaçları uyguluyoruz. Rehber güncellendi ancak gebeler için tedavi yöntem ve ilaç seçenekleri değişmiş değil” diye konuştu.

‘Doğum riski artışı yok’

“Yenidoğan ve Gebelerde Yeni Koronavirüs” adlı araştırmaya imza atan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hasan Tezer, Dr. Melis Deniz ve Dr. Anıl Tapısız ise Kovid-19’lu gebelerin tedavisinde şu uyarıları sıraladı: