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HIV’i keşfeden Nobel Tıp Ödülü sahibi Fransız virolog Luc Montagnier hayatını kaybetti
AİDS hastalığına yol açan HIV’i keşfettiği için 2008’de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında yaşamını yitirdi.
HIV’i keşfeden Nobel Tıp Ödülü sahibi Fransız virolog Luc Montagnier hayatını kaybetti

Luc Montagnier

11 Şubat 2022 12:13 - AA Ahmet Gençtürk
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8 Şubat’ta Paris’e yakın Neuilly-Sur-Seine kentindeki Amerikan Hastanesinde hayatını kaybeden Montagnier’nin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Montagnier son dönemde Covid-19 virüsü ve aşısı karşıtı söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Luc Montagnier, Françoise Barre-Sinoussi ile birlikte 1983’te AİDS’e neden olan virüs HIV’i keşfettikleri araştırma sayesinde 2008’de beraber Nobel Tıp ödülüne layık görülmüştü.

Fransa’da 1972'den 2000'e kadar Pasteur Enstitüsü Viral Onkoloji Birimi'ni yöneten Montagnier, ülkedeki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden (CNRS) Fahri Araştırma Direktörlüğü yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:

aids hiv nobel tip odulu luc montagnier fransiz virolog

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