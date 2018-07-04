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HIV'li doğuma giren asistana ilaçlar sonuç verdi... Tahliller negatif
Diyarbakır’da uzman doktorlar ile tecrübeli asistanların girmek istemediği HIV’li kadının doğumunda parmağına iğne batan asistan D.D.’nin ve bebek S.K.’nın son testlerinde HIV’e rastlanmadı. Taşıyıcısı koca ile virüsü bulaştırdığı eşinde de ilaç tedavisi sonuç verdi
HIV'li doğuma giren asistana ilaçlar sonuç verdi... Tahliller negatif
04 Temmuz 2018 - Habertürk Veysi İpek
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ndeki HIV’li doğum skandalıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Siirt’te kocasının HIV bulaştırdığı Ç.K., 4’üncü çocuğunu doğurmak için gittiği hastaneden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. İddiaya göre doktorlar HIV’li kadının sezaryen operasyonuna girmek istemedi.

HIV'lı hastanın doğumunda eline iğne batan doktor şikayetçi oldu 


Nöbetçi uzman doktor ve tecrübeli asistanların girmek istemediği operasyonu, klinik sorumlusu, yanına 3 aylık asistan D.D.’yi alarak yaptı. Ameliyat sonrası dikiş atan asistan D.D., eline iğne battığını iddia etti, hemen tedavi altına alındı. Asistan D.D. hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da, ameliyata girmeyerek 2 gün iş bırakan hekimler hakkında soruşturma başlattı. Bebek ve asistana uygulanan ilaç tedavisi sonrası 1. ve 3. aylarda yapılan tahlillerde virüse rastlanmadı. Kesin bulgu için haziran ayında yapılan son tahlillerde de virüsün bulaşmadığı ortaya çıktı. Tedavileri süren taşıyıcı koca M.K. ile eşi Ç.K.’nın da yapılan son tahlillerinde virüsün pozitiften negatife döndüğü ortaya çıktı. Ancak çiftin ilaç tedavisini ömür boyu sürdürmesi gerekiyor.

HIV bulaştı mı diye endişelenmiştik, O asistandan haber var! 

“HATIRLAMAK DAHİ İSTEMİYORUM”

Hastanede yaşadıkları nedeniyle büyük travma yaşadığını anlatan 4 çocuk annesi Ç.K. ise, “Peş peşe müjdeli haberler aldık. Tedavimiz o hastanede sürüyor. Tüm doktorlar da öyle değil. Dava da açmadık. Bundan sonra o kötü günleri dahi hatırlamak istemiyorum” dedi. Olayla ilgili idari soruşturmada 3 profesörden oluşan komisyon ifade alma işlemlerini tamamladı. Raporun, bu ay içinde rektörlüğe sunulacağı öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise idari soruşturmanın tamamlanmasını bekliyor. Bu arada Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, geçen hafta kadın doğum kliniğindeki asistanlara başarı belgesi verdi

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aids hiv diyarbakir

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