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Hızlı tanı için 3 Tesla MR sistemi Kayseri'de halkın hizmetine sunuldu
Kayseri Şehir Hastanesinde, 3 Tesla MR görüntüleme sistemi hizmete girdi.
Hızlı tanı için 3 Tesla MR sistemi Kayseri'de halkın hizmetine sunuldu
11 Aralık 2018 - AA
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Özellikle beyin hastalıklarına ve prostat kanserine hızlı tanı koymayı sağlayan 3 Tesla MR'dan anestezi uygulanarak da yararlanılabiliyor.

Doktorun uygun gördüğü hastaların dışında, çocuk ve hareket etmemesi sağlanamayan hastalar, uygulanan anestezinin ardından MR cihazına giriyor.

Çok az sayıdaki hastanede bulunan 3 Tesla MR görüntüleme sisteminden Kayseri'nin yanı sıra çevre illerden gelen hastalar da yararlanabiliyor. 

3 Tesla MR görüntüleme yöntemiyle ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Arık, bu yöntemle özellikle prostat kanserinde ve beyin hastalıklarında hassas görüntü alabildiklerini söyledi.

Küçük çocuklar için de görüntüleme yönteminin çok avantajlı olduğuna dikkati çeken Arık, şöyle konuştu:

"Özellikle çocuklarda rahat kullanıma sahip. Hareket etmeye dayalı görüntüde yaşanan bozulmalar burada daha az. Çoğu klinikte bulunan 1,5 Tesla MR'a göre daha geniş olduğu için hastalar içinde rahat ediyor. 1,5 Tesla MR'ın 2 katı kadar manyetik alan üretebildiği için çok fazla detay verebiliyor. Kas, iskelet sistemi hastalıklarında yağ ve su ayrımını çok iyi yapabiliyor. Kıkırdak hasarlarını daha detaylı görebiliyoruz, 1,5 tesla da bunu görmek mümkün değil. Özellikle kanser hastalarını daha erken aşamada yakalayabiliyoruz. Beyin hastalıklarında, örneğin MS gibi çok daha hassas görüntü verebiliyor. Türkiye'de yaklaşık 20 tane 3 Tesla MR cihazı var biri de Kayseri Şehir Hastanesinde. Bu cihaz bize daha ince kesit alma imkanı sağlıyor. Geniş olduğu için hastalar içine daha rahat giriyor, kapalı alan korkusu olanlar için rahat bir çekim imkanı sağlıyor."

Sevda Gönül de 2 yaşındaki oğlu Ömer Halisdemir'in gözünde bir yağ tabakası bulunduğunu, bunun için 3 Tesla MR'a yönlendirildiklerini dile getirerek, "Hep MR'a girmek için çok bekleyeceğimizi duymuştuk. 3 ay sonraya randevu verilir diyorlardı. Cuma günü aradım ve salıya randevu aldım. İnşallah olumsuz bir şey çıkmaz." dedi.

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