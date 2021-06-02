Hollanda'da 1982 ve sonrası doğumlularda Johnson and Johnson aşısı kullanılmayacak

AMSTERDAM - Hollanda'da Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, Sağlık Konseyinin tavsiyesi üzerine, 1982 ve sonrasında doğanlarda ABD'li ilaç üreticisi Johnson&Johnson'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Janssen aşının kullanılmayacağını açıkladı.

Yerel medyada çıkan habere göre karar, ülkenin Sağlık Konseyinin "yan etki" ve "etkinlik" gerekçeleriyle verdiği tavsiye üzerine alındı.

Habere göre Sağlık Konseyi, Janssen aşısının AstraZeneca aşısı gibi viral vektör bir aşı olduğunu ve uygulanan kişilerde AstraZeneca'dakine benzer yan etkiler gözlendiğini belirterek aşının kullanımının azaltılması tavsiyesinde bulundu.

Haberde, henüz Hollanda'da görülmese de Janssen aşısının kullanıldığı diğer ülkelerde kanda pıhtılaşma ve düşük trombosit sayısı gibi yan etkilerin görüldüğüne dikkat çekildi.

Haberde ayrıca Sağlık Konseyinin BioNTech-Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşıların daha etkili olduğu ve bu sebeple bu aşıların tercih edilmesi tavsiyesine de yer verildi.

Konseyin tavsiyesini dikkate alan hükümet, 1982 yılı ve sonrasında doğan kişilere Janssen aşısı yerine BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının yapılacağını bildirdi.

Sağlık Konseyinin tavsiyesinde denizci, evsizler, askerler ve tatile çıkacak olanların tek dozluk Janssen aşısını kullanabileceği belirtildi.

Hollanda, Avrupa İlaç Ajansının incelemesi bitene kadar 60 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.