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Hollanda'da ilk koronavirüs vakası
Hollanda'da ilk koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı
Hollanda'da ilk koronavirüs vakası
28 Şubat 2020 - İHA
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AMSTERDAM  - Çin'den dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüsü bir Avrupa ülkesine daha sıçradı. Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, ülkedeki ilk koronavirüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, hastanın daha önce İtalya'yı ziyaret eden 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı Ve Çevre Entitüsü'nden yapılan açıklamada ise hastanın hastanede karantina altında tutulduğu ifade edildi.

Öte yandan dünya genelinde korona virüsü vaka sayısı 83 bin 706'ya yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus hollanda

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