Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 95 arttı
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 95 arttığı bildirildi.
Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 95 arttı
04 Ağustos 2020 16:43 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık verilere göre, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta ülkede 2 bin 588 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. 

Günde ortalama 370 kişide Kovid-19 saptanırken, vaka sayılarında yüzde 95'lik artış oldu.

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 955'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 150'ye ulaştı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, geçen haftaya göre 10 bin daha az test yapılmasına rağmen vaka sayısının söz konusu dönemde 1259 arttığı vurgulandı.

Açıklamada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan kişi sayısının geçen hafta 23, bu hafta ise 44 arttığı belirtildi.

Vaka sayılarının son zamanlarda en çok yükseldiği başkent Amsterdam ve Rotterdam kentlerindeki alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olduğu bazı bölgelerde, 5 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

Anahtar Kelimeler:

hollanda kovid-19 hayatini kaybedenlerin sayisi vaka sayisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.