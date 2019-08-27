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Hollanda'da ötanazi davası: Doktor, hastanın rızası için çabalamamakla suçlanıyor
Hollanda'da 2016'da bir demans hastasına ötanazi yapan doktorun yargılandığı dava başladı. Doktor, hastanın rızasını almak için yeterince çaba harcamamakla suçlanıyor.
Hollanda'da ötanazi davası: Doktor, hastanın rızası için çabalamamakla suçlanıyor
27 Ağustos 2019 - BBC
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Doktorun zehirli iğneyi yaparken işleme direnen kadını tutmasını ailesinden istediği öne sürülüyor.

Ötanazinin 2002'den beri yasal olduğu ülkede ilk kez bir doktor bu suçlamayla yargıç karşısına çıkıyor.

Savcılık, şimdi emekli olan doktor için hapis cezası talep etmiyor ancak yasada demans hastalarına ötanazi uygulanmasıyla ilgili kurallara açıklık getirilmesini talep ediyor.

Aile üyeleri doktora destek veriyor. Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke. Ancak ötanazi çok sıkı kurallara tabi.

'İğneye direndi'
Ölümünden dört yıl önce Alzheimer teşhisi konan kadın, bakımevine getirilmeden önce ötanazi istediğini belirten bir belge imzaladı.

Hollanda devlet televizyonuna göre kadın bu belgeyi verirken, "Diğer yandan akli melekelerim hala yerindeyken ölümüm için en doğru zamana ben karar vermek istiyorum" dedi.

Bakım evine gelmeden önce doktor, bu belgeye dayanarak ötanaziyi yapmaya karar verdi. Karar iki bağımsız doktor tarafından teyit edildi.

Ötanazi günü kadının kahvesine sakinleştirici konuldu. Bir süre sonra kadın kendinden geçti.

Ancak hastanın sonra uyandığı ve iğne yapılırken kızı ve kocası tarafından zapt edildiği belirtiliyor.

Dava, daha önceden belge imzalamasına rağmen hastanın hayatının sona erdirilmesine rıza gösterme kapasitesine odaklanıyor.

Savcılık sözcüsü Sanna van der Harg, "Buradaki ana mesele, daha önceden ötanaziye rıza gösteren bir demans hastasına doktorun ne kadar süreyle danışması gerektiği. Doktor, hayatını sona erdirmeden önce demanslı hastayla konuyu daha fazla tartışabilirdi" dedi.

Sözcü, doktorun iyi niyetinden şüphe etmediklerini söyledi. Mahkemede kararın iki hafta içinde çıkması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

otanazi doktor

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