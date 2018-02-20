SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hollanda'da otoyolda emniyet şeridinde doğan Türk bebek ilgi odağı oldu
Hollanda'nın Rotterdam ve Lahey kentlerini birbirine bağlayan A13 otoyolu, Cumartesi öğleden sonra sıra dışı bir doğum olayına sahne oldu.
Hollanda'da otoyolda emniyet şeridinde doğan Türk bebek ilgi odağı oldu
20 Şubat 2018 - BBC Türkçe
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Doğum sancıları başlayan eşini hastaneye yetiştirmek üzere yola çıkan Soner İnal, dördüncü çocuğuna otoyoldaki emniyet şeridinde kavuştu.

Lahey yakınlarındaki Ypenburg kasabasında yaşayan İnal çifti, doğum sancısının başlamasının ardından hızla evden çıktı.

İnal çiftinin planı, en büyüğü 8 yaşında olan 3 kızlarını Rotterdam'da oturan babaannelerine bırakıp oradan da doğum için Erasmus Tıp Merkezi'ne gitmekti.

Hastaneye geç kalmamak için otoyolda 150 kilometre hızla ilerleyen Soner İnal, eşinin "bebek geliyor" uyarısı üzerine otomobili, emniyet şeridine çekti.

Bir yandan ambulansı arayıp, bir yandan eşine yarım eden İnal daha telefonu kapatmadan, arkada koltuktaki 3 kız çocuğunun çığlıkları eşliğinde doğum gerçekleşti.

Doğar doğmaz ağlamaya başlayan bebeğin üzerine ceketini örten Soner İnal, bir yandan da sevinçten ağlayan diğer kızlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Daha önce doğacak bebeğe isim düşünmeyen İnal çifti, dördüncü kızlarına oracıkta Eliz adını verdileri. Eliz bebek ile annesi, daha sonra gelen ambulansla Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'ne götürüldüler.

Anne ile bebeğin sağlık durumları iyi

3 kilo 100 gram ağırlığındaki bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hollanda Su ve Ulaştırma Bakanlığı, Eliz bebeğin otoyolda doğumunu resmi Twitter hesabından duyurarak, ailesini tebrik etti.

Tweet'te "Su ve Ulaştırma Bakanlığı adına, bugün öğleden sonra A13 otoyolunda doğan Eliz bebeği yürekten tebrik ederiz" dendi.

Baba Soner İnal bakanlıktan anı olarak, kızının doğduğu noktadaki kilometre bilgilerinin yer aldığı levhayı istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Elbette bu çok güzel bir anı olur. Adres bilgilerinizi mesajla gönderin. En kısa sürede size döneceğiz" yanıtı verildi.

Twitter kullanıcıları, A13 otoyolunda doğan Eliz için, "ElizA13", "A Eliz" esprili mesajlar paylaştı.

'Bu kadar erken beklemiyorduk'

Hollanda medyası da, otoyolda meydana gelen doğum haberine geniş yer verdi. Daha önce benzer hikayeler duyduğunda, "Neden daha erken evden çıkmamışlar?" diye tepki gösterdiğini söyleyen Soner İnal, "Demek ki olabiliyormuş. Ebe, doğumun erken olabileceği konusunda uyarmıştı ama bu kadar erken beklemiyorduk" dedi.

İnal ailesinin diğer kızları ise, Pazartesi günü okulda anlatacak ilginç bir hikayeleri olduğu için mutlu.

Anahtar Kelimeler:

dogum hollanda

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
otizm kan testikızamık DSÖ vakakimyasal hadım cinsel istismarALO 144 sağlık yardımkalp krizi kadın ölüminsülin hormon virüsacil servis zorunlu nöbetkanser radyasyon teşhistıbbi cihaz medikal Ar-Ge inovasyon samsun Kırklareli Üniversitesi yeni tıp fakültesibeyin sinyal nörolojidoğum Hollandabağışıklık mikroorganizmaFETÖ doktor hapisProf.Dr.Atilla Oğuzhanoğlu kadavra bağışDHY Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası münhal yerler
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.