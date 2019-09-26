Hollandalı kadınlar kampanya başlattı: 'Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık'

"Ucuz fiyat avantajı" nedeniyle İmed İstanbul adlı estetik cerrahi kliniğini tercih ettiklerini belirten Hollandalı kadınlar, kliniğin adına göndermede bulunarak, "İemand met een drama" yani "Acılı insanlar" adıyla Facebook'ta bir grup oluşturdu.

BBC'de yer alan habere göre; grubun kurucusu Cheyenne adlı kadın, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Zübeyde Akdaş'ın sahibi olduğu kliniğin, Facebook üzerinden etkileyici reklam yaptığını belirterek, bu nedenle onlara aynı şekilde yanıt vermek için bu grubu oluşturduklarını vurguladı.

Ameliyat öncesi Türkçe hazırlanmış sözleşme imzaladıkları için yasal mücadele hakları bulunmadığına işaret eden Hollandalı kadın, bu nedenle mağdurların, "başka insanları uyarmak ve aynı hataya düşmelerini engellemek" amacıyla sosyal medya üzerinden mücadele etme kararı aldığını anlattı.

Grubun üye sayısı şu anda bine yaklaşmış. Hollanda'nın en çok satan gazetesi De Telegraaf, "Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık" başlığıyla verdiği haberde, İmed İstanbul'da estetik cerrahi operasyonu geçiren kadınların yaşadıkları sorunları aktardı.

Grubun kurucusu Cheyenne, düz bir karın ve sırt ile şekilli kalça hayali ile İstanbul'a gittiğin belirterek, ameliyattan sonra tamamen farklı bir görüntünün ortaya çıktığını söyledi.

Cerrahın, "kalça yapısındaki bozukluk nedeniyle ameliyatın başarısız olduğunu" söylediğini aktaran Hollandalı kadın, "Şimdi sadece sakat değil aynı zamanda iki farklı kalça ile yürüyorum ve param uçtu gitti" dedi.

Jacky van den Berg adlı kadın da, "rüya gibi bir görünüm" için yağ aldırma operasyonu yaptırdığını, ancak şu anda vücudundan utandığını anlattı. Van den Berg, ameliyathanede aynı anda iki kişinin birden operasyon geçirdiğini söyledi.

İstanbul'da göğüs ameliyatı olan Joan Yard adlı kadın ise, istediği ölçülerin üzerinde slikon enjekte edildiğini savundu.