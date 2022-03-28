Hong Kong Araştırması: Omicron çocuklarda ağır geçiyor

MEDİMAGAZİN - Omicron enfeksiyonları ile hastalık şiddeti, önceki enfeksiyondan veya bağışıklamadan veya her ikisinden korunanlarda daha hafif olduğu bildirilse de, henüz aşılanmamış çocuklar için bu durum geçerli olmayabilir.

COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana COVID-19 ile ilgili katı önlemleri uygulayan Hong Kong, son zamanlarda endişe verici bir enfeksiyon artışına tanık oluyor. Hong Kong, Omicron varyantının ortaya çıkmasından önce 14.000'den fazla vaka kaydetmişti. Yine de enfeksiyonlar rekor seviyelere ulaştı ve 31 Aralık 2021 ile 15 Mart 2022 arasında 0,9 milyondan fazla yeni vaka bildirildi. Birçok çalışma , SARS-CoV-2 Omicron'un daha önce tahmin edildiği gibi daha hafif enfeksiyonlara neden olmayabileceğini gösteriyor. .

Ancak yeni bir araştırma Omicron'un çocuklarda ağır geçirilebileceğini söylüyor.

5-28 Şubat 2022 döneminde , Omicron enfeksiyonları nedeniyle yaklaşık 1147 çocuk hastaneye kaldırıldı ve bunların % 80.21'i beş yaş altıydı. 1 Kasım 2021'den önce 737 çocuk SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile hastaneye kaldırıldı. 2015 ve 2019 arasındaki dönemde, sırasıyla yaklaşık 32.212 ve 16.423 çocuk hastaneye yatış nedeni ile influenza ve parainfluenza enfeksiyonlarıydı.

Omicron'un baskın olduğu dalgada, COVID-19 nedeniyle dört çocuk öldü. İki ölüm nörolojik komplikasyonlarına bağlandı - birinin ensefalopatisi vardı ve diğerinde yakın zamanda tanınan bir ensefalit fenotipi olan fulminan beyin ödemi vardı. Ancak Omicron öncesi dönemde COVID-19'a bağlı ölümler gözlenmedi.

Omicron dalgalanması sırasında COVID-19'un Ölüm oranı ve ciddi komplikasyonlar vaka ölüm oranı yani CFR'si (%0.35), influenza (%0.05) ve parainfluenza (%0.04) enfeksiyonlarından daha yüksekti. Çocuk yoğun bakım ünitesi kabulleri, Omicron dalgalanması sırasında (%1.83), Omicron öncesi dalgalarda (%0.14) ve grip (%0.79) ve parainfluenza (%1.64) nedeniyle beş yılda (2015-2019) olduğundan daha yüksekti. Omicron döneminde PICU'ya kabul oranları önceki COVID-19 dalgaları ve gripten daha yüksekti, ancak parainfluenza vakalarına benzerdi.

Omicron'un baskın olduğu dönemde, hastaneye yatırılan 171 çocukta nörolojik komplikasyonlar vardı, en yaygın olanı %11,6 ile ateşli nöbetti. Omicron döneminden önce COVID-19 ile hastaneye yatırılan çocuklarda nöbet vakası yoktu. Ayrıca, Omicron enfeksiyonu olan çocuklar arasında her tür nöbet geçirme olasılığı, influenza ve parainfluenza olanlardan daha yüksekti.

Çocuklarda SARS-CoV-2 Omicron'a bağlı pnömoni insidansı, önceki varyantlarla enfekte olanlara benzerdi ancak influenza ve parainfluenza vakalarında daha düşüktü.