Hong Kong gece yarısından itibaren Çin'e ana kara ile çoğu kara ve deniz sınır geçiş noktalarını kapatıyor

PEKİN/ANKARA - Carrie Lam yaptığı açıklamada, yalnızca Hong Kong ile Şıncın kenti arasındaki sınır geçiş noktası ile Hong Kong-Cuhay-Makau Köprüsü'nün açık kalacağını belirtti.

Carrie Lam, Hong Kong vatandaşlarına, salgınla mücadelede "birlik olmaları" çağrısında bulundu.

Hong Kong yayın kuruluşu RTHK'de, Hong Kong Havalimanı'nın da açık kalacağı belirtildi.

Lam, pek çok Hong Konglu için seyahat etmenin "gerçek ve meşru" bir ihtiyaç olması dolayısıyla ana karayla sınırların tamamen kapatılamayacağının altını çizdi.

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs nedeniyle, Hong Kong'da daha önce ana kara ile hızlı tren ve vapur seferleri askıya alınmıştı.