Hong Kong’da bin 800 kişilik yolcu gemisi karantinaya alındı

Çin- Daha önce Tayvan tarafından limana girişi reddedilen gezi gemisi, Hong Kong’da limana demirledi. bin 800 yolculu gemi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. Yetkililer, 19-24 Ocak tarihleri arasında gemide yolculuk etmiş olan 3 kişide koronavirüs tespit edildiği ve mürettebattaki birkaç kişide yüksek ateş görüldüğü için geminin karantina altına alındığını duyurdu.

Geminin bağlı olduğu şirket Dream Cruises, 3 hastanın 24 Ocak’ta Guangzhou kentinde gemiden indiğini, daha sonra bu kişilerde koronavirüs tespit edildiğini belirtti.