Hong Kong’da bin 800 kişilik yolcu gemisi karantinaya alındı

Çin- Daha önce Tayvan tarafından limana girişi reddedilen gezi gemisi, Hong Kong’da limana demirledi. bin 800 yolculu gemi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. Yetkililer, 19-24 Ocak tarihleri arasında gemide yolculuk etmiş olan 3 kişide koronavirüs tespit edildiği ve mürettebattaki birkaç kişide yüksek ateş görüldüğü için geminin karantina altına alındığını duyurdu.
Geminin bağlı olduğu şirket Dream Cruises, 3 hastanın 24 Ocak’ta Guangzhou kentinde gemiden indiğini, daha sonra bu kişilerde koronavirüs tespit edildiğini belirtti.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|12/03-15/02
|4.TATD Kurs Günleri Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS