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Hong Kong’da bin 800 kişilik yolcu gemisi karantinaya alındı
Hong Kong’da bin 800 yolculu gemi koronavirüs (2019-nCov) şüphesiyle karantina altına alındı. Yetkililer, 19-24 Ocak tarihlerinde gemide bulunan 3 kişide koronavirüs tespit edildiğini, şu anda gemide bulunanların testlerinin yapıldığını belirtti
Hong Kong’da bin 800 kişilik yolcu gemisi karantinaya alındı
05 Şubat 2020 - DHA
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Çin- Daha önce Tayvan tarafından limana girişi reddedilen gezi gemisi, Hong Kong’da limana demirledi. bin 800 yolculu gemi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. Yetkililer, 19-24 Ocak tarihleri arasında gemide yolculuk etmiş olan 3 kişide koronavirüs tespit edildiği ve mürettebattaki birkaç kişide yüksek ateş görüldüğü için geminin karantina altına alındığını duyurdu.

3 bin 700 kişilik yolcu gemisindeki 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Geminin bağlı olduğu şirket Dream Cruises, 3 hastanın 24 Ocak’ta Guangzhou kentinde gemiden indiğini, daha sonra bu kişilerde koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus hong kong gemi

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