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Hong Kong'da karantinanın kapsamı büyüyor: Evcil hayvanlar da alınacak
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisli hastaların kedi, köpek başta olmak üzere evcil memeli hayvanları 14 gün boyunca karantinaya alınacak
Hong Kong'da karantinanın kapsamı büyüyor: Evcil hayvanlar da alınacak
28 Şubat 2020 - AA
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PEKİN  - Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, kentin hastalık önleme ve kontrol çalışmalarından sorumlu Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, Kovid-19 teşhisli bir hastanın köpeğinde düşük miktarda koronavirüs tespit edilmesi sonrasında kentteki vakaların başta kedi ve köpek olmak üzere evcil memeli hayvanlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıkladı. 

Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda Kovid-19 tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun verilerine göre, Hong Kong’da vaka sayısı 94’e çıkarken, kentte bugüne kadar 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

hong kong kovid-19 koronavirus kedi ve kopek

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