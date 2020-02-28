Hong Kong'da karantinanın kapsamı büyüyor: Evcil hayvanlar da alınacak

PEKİN - Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, kentin hastalık önleme ve kontrol çalışmalarından sorumlu Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, Kovid-19 teşhisli bir hastanın köpeğinde düşük miktarda koronavirüs tespit edilmesi sonrasında kentteki vakaların başta kedi ve köpek olmak üzere evcil memeli hayvanlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıkladı.

Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda Kovid-19 tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun verilerine göre, Hong Kong’da vaka sayısı 94’e çıkarken, kentte bugüne kadar 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.