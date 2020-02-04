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Hong Kong'da yeni koronavirüsten ilk can kaybı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Hong Kong'da yeni koronavirüsten ilk can kaybı
04 Şubat 2020 - AA
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PEKİN  - South China Morning Post gazetesinin haberine göre, geçen ay koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan kentinde bir süre bulunan Hong Konglu bir kişi trenle 31 Ocak’ta Hong Kong'a geldi. 

İsmi açıklanmayan 39 yaşındaki kişi aynı gün içinde Kraliçe Elizabeth Hastanesine alınarak koronavirüs teşhisi konuldu ve bazı sağlık sorunları yaşadığı da belirtilen hasta, karantina tedbirleri uygulanması üzere Prenser Margaret Hastanesine nakledildi. Koronavirüs teşhisli hasta burada hayatını kaybetti.  

Hong Kong yerel hükümeti dün aldığı bir kararla yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için ana kara ile çoğu kara ve deniz sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurmuştu. Kentte yüzlerce sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle greve gitmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, koronavirüsten can kaybı 425, tespit edilen koronavirüs vakasının ise 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere, 20 bin 438’e çıktığı belirtilmişti. Ayrıca Hong Kong'daki kesinleşen vaka sayısı 15'e çıktığı açıklanmıştı.

Çin dışında koronavirüsten ilk can kaybı da Filipinler'de yaşanmıştı. Böylelikle koronavirüsten dünya genelinde yaşanan can kaybı 427’ye yükseldi.

 

Anahtar Kelimeler:

vuhan koronavirus hongkong saglikcalisani

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