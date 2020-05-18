Hong Konglu uzmanlar fareler üzerinde denedi: Maske takmak Covid-19'a karşı etkili

Hong Kong Üniversitesi'nden uzmanlar pazar günü, hamsterlar üzerinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Koronavirüs araştırmalarıyla tanınan Profesör Yuen Kwok-yung'un liderliğinde yürütülen çalışmada, araştırmacılar koronavirüs taşıyan hayvanların kafesini, sağlıklı hayvanlarınkinin yakınına koydu.

Kafesler arasına cerrahi maskeler yerleştirilirken hasta hayvanların kafesinden sağlıklı olanların kafesine hava akışı sağlandı.

Deney sonuçlarına göre, maske varken virüsün bulaşma oranının yüzde 60'a kadar azaldığı bildirildi.

Maske yerleştirilmediğinde ise, sağlıklı hamsterların üçte ikisinin 1 hafta içinde enfekte olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, maskeler hasta hayvanların kafesine takıldığında virüsün bulaşma oranı yüzde 15'e; sağlıklı hayvanların kafesine takıldığındaysa yüzde 35'e düştü.

Gazetecilere konuşan Profesör Yuen araştırmaya ilişkin, "Virüsü taşıyanların maske takmasının diğer bütün her şeyden çok daha önemli olduğu çok açıkça ortada" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma, maske kullanımının belirti gösteren ya da göstermeyen taşıyıcıların virüsü diğerlerine bulaştırmasını önleyip önleyemeyeceğine dair yapılan ilk çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor.