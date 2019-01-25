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Hortum hastaneyi de vurdu: Hastalar sevk ediliyor...Sadece acil servis hizmet veriyor
Antalya'da etkili olan hortumda zarar gören Kemer Devlet Hastanesi'nde sadece acil servis hizmet verebiliyor. Hastaların diğer hastanelere sevk edildiği bildirildi
Hortum hastaneyi de vurdu: Hastalar sevk ediliyor...Sadece acil servis hizmet veriyor
25 Ocak 2019 - AA
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Antalya'da 2 kişinin ölümüne bir kişinin de kaybolmasına neden olan kuvvetli fırtına ve yağış hasara da neden oldu.

Yaşanan hortumda zarar gören Kemer Devlet Hastanesi de drone ile görüntülendi.
Hastanenin bazı camlarının kırıldığı, otoparktaki araçların zarar gördüğü, ağaçların ise köklerinden koptuğu görüldü.
Olayın ardından hastanedeki hastalar başka yerlere sevk edilirken, sadece acil servis hizmet veriyor.

Anahtar Kelimeler:

kemer devlet hastanesi antalya

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