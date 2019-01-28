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Hortumda zarar gören hastane hasta kabulüne başladı
Antalya'da kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle hasar gören, hastaları başka hastanelere nakledilen Kemer Devlet Hastanesinin poliklinik ve yataklı servisinin hizmete açıldığı bildirildi
Hortumda zarar gören hastane hasta kabulüne başladı
28 Ocak 2019 - AA
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Antalya'da kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle hasar gören, hastaları başka hastanelere nakledilen Kemer Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve yataklı servisinin hizmete açıldığı, ameliyathane ile yoğun bakım ünitelerinde ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürü Ünal Hülür'ün, Kemer Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle çatısının büyük bölümü yıkılan, havalandırma sistemleri çalışmaz hale gelen hastanede, yatarak tedavi gören hastaların başka hastanelere nakledildiği anımsatıldı.

Yaklaşık 6 gündür bakım ve onarım çalışmaları devam eden hastanede, camların onarıldığı, hasar gören yerlerin yapıldığı, temizlik işlerinin de tamamlandığı aktarılan açıklamada, çevre düzenleme ve çatı izolasyon çalışmalarının devam ettiği, havalandırma sistemleri, bilgi işlem, elektrik alanlarında ise ekiplerin aralıksız çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanenin poliklinik ve yataklı servisinin bugün itibarıyla hizmete girdiği, ameliyathane ile yoğun bakım ünitelerinin de en kısa sürede hizmete açılacağı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

kemer devlet hastanesi antalya hortum

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