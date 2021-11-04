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HPV aşısı rahim ağzı kanserine karşı yüzde 87 koruma sağlıyor
İngiltere'de yapılan bir araştırma, HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yüzde 87 koruma sağladığını ortaya koydu.
HPV aşısı rahim ağzı kanserine karşı yüzde 87 koruma sağlıyor
04 Kasım 2021 17:36 - Sözcü
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Dünya genelinde kadınları en çok tehdit eden kanser türlerinin başında gelen rahim ağzı kanseriyle ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldı.

İngiltere’de Cancer Research UK tarafından yapılan araştırmaya göre insan papilloma virüsüne (HPV) karşı yapılan aşının, rahim ağzı kanserine karşı yüzde 87 koruma sağladığı ortaya çıktı.

2019’dan beri erkeklere de yapılıyor

Sonuçları Lancet dergisinde yayınlanan çalışmada gerçek hayat verileri mercek altına alındı. İngiltere’de 2008 yılında uygulanmaya başlayan HPV aşısının, o dönem aşı yaptıran ve bugün genç yetişkin olan kişilerin üzerindeki etkisi böylelikle belirlenmiş oldu.

İngiltere’de 2008’den bu yana 11-13 yaş arasındaki kız çocuklarına HPV aşısı yaptırılabiliyor. Ülkede 2019 yılından bu yana erkeklere de HPV aşısı olma imkanı tanınıyor.

TTB’den 'HPV aşıları ulusal aşı takvimine eklensin' çağrısı

 

Anahtar Kelimeler:

hpv asisi rahim agzi kanseri ingiltere arastirma

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