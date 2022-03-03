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HPV aşısı yaptıranlara ömür boyu tek smear testi yetebilir
Britanya’daki King’s Klinik Deneyler Birimi Direktörü Prof. Peter Sasieni, HPV aşısının rahim ağzı kanserine yakalanma riskini büyük ölçüde düşürdüğünü, bu nedenle aşılıların sadece bir kez smear testi yaptırmasının yeterli olabileceğini söyledi.
HPV aşısı yaptıranlara ömür boyu tek smear testi yetebilir
03 Mart 2022 09:23 - Diken
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HPV aşısının rahim ağzı kanserini yüzde 90’a yakın önlediği geçen yıl ilk kez gerçek yaşam verileriyle ortaya konmuştu.

BBC Radyo 4’e konuşan Sasieni, “Sonuçlar çok heyecan verici ve olumlu. HPV aşısının virüsün düşünülenden fazla türüne karşı etkili olduğunu gördük. Bu nedenle aşı yaptıranlarda ömür boyu bir belki iki test yaptırmanın yeterli olacağını düşünüyoruz” dedi.

Sasieni, sağlık sisteminde üç-beş yılda bir yapılan smear testlerinin sayısında değişikliğe gidilebileceğini aktardı.

Ancak Britanya’daki Kanser Araştırmaları Derneği ise toplumu testleri aksatmamaları konusunda uyardı.

Araştırmalara göre rahim ağzı kanserlerinin tamamına yakınına HPV (insan papilloma virüsü) neden oluyor. Virüsün 100’ü aşkın türü var.

Uzmanlar, etkili olmakla beraber aşının tüm rahim ağzı kanserlerini önleyemediğinin altını çiziyor.

Anahtar Kelimeler:

hpv asisi smear testi prof peter sasieni rahim agzi kanseri

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1) ömer hayyam (op.dr.)
03.03.2022 10:30:03
düşünüyoruz dedi....
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