HPV aşısı yaptıranlara ömür boyu tek smear testi yetebilir

HPV aşısının rahim ağzı kanserini yüzde 90’a yakın önlediği geçen yıl ilk kez gerçek yaşam verileriyle ortaya konmuştu.

BBC Radyo 4’e konuşan Sasieni, “Sonuçlar çok heyecan verici ve olumlu. HPV aşısının virüsün düşünülenden fazla türüne karşı etkili olduğunu gördük. Bu nedenle aşı yaptıranlarda ömür boyu bir belki iki test yaptırmanın yeterli olacağını düşünüyoruz” dedi.

Sasieni, sağlık sisteminde üç-beş yılda bir yapılan smear testlerinin sayısında değişikliğe gidilebileceğini aktardı.

Ancak Britanya’daki Kanser Araştırmaları Derneği ise toplumu testleri aksatmamaları konusunda uyardı.

Araştırmalara göre rahim ağzı kanserlerinin tamamına yakınına HPV (insan papilloma virüsü) neden oluyor. Virüsün 100’ü aşkın türü var.

Uzmanlar, etkili olmakla beraber aşının tüm rahim ağzı kanserlerini önleyemediğinin altını çiziyor.