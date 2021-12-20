HPV'ye bağlı rahim ağzı kanseri oranları aşının piyasaya sürülmesinden sonra düşüyor

MEDİMAGAZİN-St. Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Tara Tabibi ve meslektaşları, HPV ile ilişkili rahim ağzı kanseri olan kadınların insidans ve ölüm oranlarını karşılaştıran yarı deneysel bir analiz yaptılar.

Çalışma, Ocak 2001'den Aralık 2015'e kadar kadınlar arasındaki insidans ve ölüm oranlarını Ocak 2010'dan Aralık 2017'ye kadar olan oranlarla karşılaştırdı. HPV'ye karşı aşılama ilk olarak 2006'da 11 ila 26 yaşındaki kadınlara önerildi.

Tabibi ve meslektaşları, çalışma katılımcılarını yaşlarına göre üç gruba ayırdı: 15 ila 24 yıl, 25 ila 29 yıl ve 30 ila 39 yıl.

2001'den 2005'e kadar, üç yaş grubu arasındaki insidans oranları 100.000 vakada sırasıyla 0.86, 6.08 ve 13.6 idi. Gruplar arasındaki ölüm oranları 100.000 vakada sırasıyla 0.08, 0.57 ve 1.95 idi.

2010'dan 2017'ye kadar, üç yaş grubu arasındaki insidans oranları 100.000 vakada sırasıyla 0.54, 5.1 ve 12.1 idi. Gruplar arasındaki ölüm oranları sırasıyla 100.000 vakada 0.04, 0.59 ve 1.86 idi.

En büyük fark 15 ila 24 yaşları arasında görülen ve %37,7'lik bir azalma olmak üzere, insidans oranları üç yaş grubunun tamamında azaldı. 25 ila 29 yaş arasındaki katılımcılar arasında %16,16 ve 30 ila 39 yaş arasındakiler arasında %8,03 azalma gözlendi.