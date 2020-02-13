HÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ve doktorlarına 'koronavirüs' anlatıldı

ANKARA -HÜ Tıp Fakültesi Sıhhiye Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda "2019 Koronavirüs Salgını" konferansı düzenlendi.

Uzman Dr. Ahmet Görkem Er, konferansa katılan tıp fakültesi öğrencileri ve doktorlara virüsün çıkış ve yayılma süreçleri ile diğer virüslerden farkı ve aşamaları konsunda detaylı bilgi verdi.

Konferansın sonunda katılımcıların soruları cevaplayan Dr. Er, soru üzerine virüsün çeşitli canlı hayvanların tüketiminden kaynaklandığına ilişkin iddiaların bulunduğunu ancak bununla ilgili kesin bir bilgiye sahip olunmadığını belirtti.

Prof. Dr. Ünal da Çin'den ithal edilen ürünler üzerinden virüsün bulaşma riskiyle ilgili soru üzerine "Türkiye virüse karşı üst seviye tedbirler aldı." dedi.

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta, kuru malzemenin üzerine hapşırsa virüsün orada yaşama kapasitesi maksimum 8-10 saat. Kaldı ki bulaşması için en az 10-20 bin virüsün geçmesi lazım. Almanya'daki vaka örneğinde olduğu gibi, semptomları daha çıkmamış, hapşırmaya, öksürmeye başlamamış ama virüsü taşıyor. Bunu bulaştırması bile zorken cansız yüzeylerden bulaşması son derece zor. Ama donmuş balık ve diğer deniz ürünleri üzerinden taşınması teorik olarak mümkün."

Bir katılımcının virüsün domuz gribine benzediği, ayrımın nasıl yapılabileceği sorusuna Prof. Dr. Ünal, şu yanıtı verdi:

"Bütün dünyada mevsimsel grip salgını olur. Bildiğiniz hastalık yapan grip salgını. Bu, 10 yıl önce domuz üzerinden gelen bir salgın olduğu için domuz gribi lafı yapıştı. Şu anda salgın yapanın domuzdan gelmesiyle alakası yok. Domuz gribi lafını unutun."

Virüsten korunmak için dengeli beslenme ve spor yapılması gibi tavsiyelerde bulunan Ünal, "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için ellerinizi sık sık yıkayın. Elinizi burnunuza götürmeyin. Elinize doğru hapşırmayın. Resmi bir öneri yok ama yanınızda bir maske bulunsun. Kalabalık yerlere gittiğinizde maske kullanın." diye konuştu.