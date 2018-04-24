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Hücrelerde DNA'nın yeni bir yapısı keşfedildi: i-motif
Avustralyalı araştırmacılar, tüm canlı organizmalarda ve bazı virüslerde canlılık işlemleri ve biyolojik gelişimler için genetik materyalleri taşıyan ve nükleik asit olarak tanımlanan DNA'nın yeni bir yapısını keşfetti.
Hücrelerde DNA'nın yeni bir yapısı keşfedildi: i-motif
24 Nisan 2018 -
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Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamları, laboratuvar çalışmalarında "i-motif" adını verdikleri DNA'nın "bükülmüş düğüm" şeklini saptadı.

Araştırmada mühendislik uygulanmış bir antikordan faydalanarak, hücredeki i-motiflerin yerleri saptandı. Araştırma ekibinden Mahdi Zeraati, yeşil noktaların (i-motifler) zamanla ortaya çıkmasını ve kaybolmasını, bu yüzden onların oluştuğunu, dağıldığını ve yeniden oluştuğunu gördüklerini söyledi.

Araştırma ekibinden Doçent Daniel Christ, yaptığı açıklamada, DNA'nın moleküler yapısının hep çift sarmal olarak düşünüldüğünü belirterek, bu yeni araştırmanın farklı olan DNA yapılarının mevcut olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ekipten Marcel Dinger, DNA'nın bu yeni "bükülmüş düğüm" yapısının keşfinin oldukça heyecan verici olduğunu ifade ederek, bu yeni yapının tam olarak ne işe yaradığını ve sağlık ve hastalık üzerinde nasıl etkilerinin olduğunun araştırılacağını aktardı.

Araştırmanın sonuçları "Nature Chemistry" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

genetik dna i-motif bukulmus dugum

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