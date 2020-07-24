Hukuk Profesörü Adem Sözüer: Hekimlerin lekelenmeme hakkı var

Türkiye Klinikleri Tv'de yayınlanan Medigüncel programında Prof. Dr. Ahmet Akgül'ün sorularını yanıtlayan Hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer, hekimlerin yasal hakları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Doktorların aslı olmayan iddialarla davalık olduklarını aktaran Sözüer, hekimlerin soyut iifadeler sebebiyle ''şüpheli'' sıfatıyla yargılanmamaları gerektiğini söyledi.

''HEKİMLERİN LEKELENMEME HAKKI VAR''

Prof. Dr. Adem Sözüer, doktorlar hakkında soyut iddialar nedeniyle soruşturma açılmaması gerektiğini ifade etti:

''Hekimlerin lekelenmeme hakkı var. Karşı taraf aslı olmayan soyut bir ifadede bulunuyor. Hiçbir gerekçe yokken doktor hakkında soruşturma başladığı zaman şüpheli durumuna düşüyor. Ceza muhakemesi kanununda bir düzenleme yapıldı. buna göre eğer soyut bir iddia ise savcı soruşturma açmamaya karar vermelidir. ancak uygulamaya geçmiyor. Böyle soyut iddiaların yetkililerce dikkate alınmaması lazım.''

DOKTORLAR ''İFTİRA DAVASI'' AÇABİLİR

Hekimlerin, haksız davalar karşısında karşı tarafa iftira davası açma hakları olduğunu ifade eden Sözüer doktorların büyük kısmının adli süreçlerle uğraşmamak için dava yoluna gitmediklerini bildirdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEMEYEN DOKTORA BİLE DAVA AÇILIYOR

Prof. Dr. Adem Sözüer, hekimlerin gereksiz yere çok sayıda davayla karşı karşıya kaldığını belirtti. Sözüer, yakınını kaybeden vatandaşa başsağlığı dilemediği için haklarında dava açılan doktorlar dahi olduğunu söyledi.