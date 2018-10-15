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Hukukçu Heki̇mler Ensti̇tüsü sağlık çalışanlarına destek için geliyor
Hukukçu hekimler sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en yakından takipçisi olmak ve yetkin değerlendirme yapabilmek için Hukukçu Hekimler Enstitüsü altında bir araya geldi
Hukukçu Heki̇mler Ensti̇tüsü sağlık çalışanlarına destek için geliyor
15 Ekim 2018 -
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Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, malpraktis davaları ve sağlık alanında hukukun gerekliliğini savunan hekimler 2017 yılında temelleri atılan Hukukçu Hekimler Ensititüsü’nü 2018 Ağustos ayında resmen kurdu. Prof. Dr. T. Ahmet Serel, Av. Dr. E. Neval Yılmaz, Av. Dr. M. Hüseyin Tebrizi, Prof. Dr. Dilek Özcengiz, Av. Dr. Ahmet Erzurumlu, Dr. Abdülkadir Sakar, Dr. Ertunç Mega. Prof. Dr. Yusuf Bayraktar, Prof. Dr. Erdal Kalkan, Doç. Dr. Dilek Yüksel enstitü kapsamında hem sağlık çalışanlarına hem hukukçularına destek vermeyi amaçladıklarını dile getiriyor. 
Hukukçu Hekimler Enstitüsü yaptığı açıklamada şunları kaydetti : 
“Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması ile birlikte hekimler ciddi bir hukuk desteği arayışı içine girmiştir. Sağlık alanındaki değişimler, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, hasta ile hekim arasındaki ilişkiler hukuku artık tıbbın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir” 
Hukuk ve tıp eğitimi alan hukukçu hekimler tarafından kurulan Hukukçu Hekimler Enstitüsü sağlıkta hukuka katkı sağlanmak istediklerini belirterek “Sağlık ve hukuka değen, değmesi gereken her konuda katkı sunmak istiyoruz. Sağlık hukuku, sağlıkta şiddet, sağlık çalışanları için hukuk eğitimi ve gerek duyulabilecek her konuda hizmet sunmaya hazırdır. “ diyerek belirtiyor. 
 

Anahtar Kelimeler:

tip hukuku malpraktis saglikta siddet

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