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Hukukçu Hekimler Enstitüsünden kampüsteki 'sigara' tüketimine alarm
Hukukçu Hekimler Enstitüsü yaptığı yazılı açıklamada“Hekim kimliğimizle Tütünün Bağımlılığının çok büyük bir toplum sağlığı sorunu olduğunu, hukukçu kimliğimizle, bu soruna, sigara kullanımında “başlamama” ilkesini hedefleyen hukuki düzenlemeler ile yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz” diyerek kampüs alanlarında sigara içilmesini önleyecek hukuki düzenleme yapılmasını önerdi
Hukukçu Hekimler Enstitüsünden kampüsteki 'sigara' tüketimine alarm
18 Şubat 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Tütün kontrol çalışmaları; bıraktırma ve pasif etkilenmeyi önleme ve başlamamayı sağlama şeklinde üç koldan çalışmayı gerektirdiği kaydedilen açıklamada “Başlamamayı sağlama diğer iki çalışma yönteminin çok üstünde getirisi olan, toplumda tutum değişikliğini hedefleyen, kitlesel olarak farkındalık yaratan bir yöntemdir.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’de tütün kontrolü çalışmalarının göğüs hastalıkları,  halk sağlığı uzmanları ve aile hekimlerinin daha çok, tütün kullananları bağımlılıklarından kurtarmak adına fert fert yapılan çalışmalar olarak sürdürüldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada hukuki değişikliklerin toplumsal tavırdaki etkileri şu sözlerle aktarıldı:

“5227 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesinde Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesi ile tütün kullanımında çok büyük düşüş olduğu görülmüştür. 2008 yılında kanunla beraber gelen yaptırımlar, tütün kullanan kişi sayısında  kısa sürede % 4 düşme sağlamıştır. Bu yüzde  4’lük fark,  milyonlarca daha sağlıklı kişi demektir. Maalesef mevzuatta “kapalı alan” tanımında yapıldığı gibi geri adım olarak tanımlanabilecek  değişiklikler ile beraber müsbet kazanımlar kaybedilmiş, 2014 yılındaki eski oranlara geri dönülmüştür.

Yukarıda görüldüğü gibi, hukuki değişikliklerin toplumsal tavırlarda çok hızlı değişiklikler oluşturduğunu ülkemiz deneyimlemiştir.

Biz Hukukçu Hekimler Enstitüsü olarak, hekim meslektaşlarımızın özverili çalışmalarını bir adım ileriye taşımak için bu konuda kamu sağlığı adına  hukuki düzenlemeler yapılması gerektiğine inanıyoruz. “

Kapalı alanlarda sigara kullanımı ile ilgili yaptırımların eksik kaldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Tütün Kontrolü Uygulamaları konulu 2015/6 Genelgesi gereğince kamu kurum ve kuruluşlarımızın topluma örnek teşkil edecek şekilde kendilerine ait açık alanların yalnızca belirlenmiş yerlerinde tütün mamulü tüketimine müsaade etmeleri, bu alanların toplam açık alana oranının %30'dan fazla olmaması ve giriş kapısından en az 10 metre mesafede olmasına riayet ederek, Dumansız Kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması istenmiştir.

Düzenleme yapılmış olmasına rağmen, norm-yaptırım ayrılmaz ikilisinin yaptırım kısmı eksik kalmıştır. Dumansız Kampüs uygulamasının başlatıldığı yerlerde açık alanlarda bu düzenlemelere uymayanlar için bir yaptırım öngörülmediği için ikilem oluşmakta, normun bir hükmü kalmamaktadır. 

Çok büyük bir halk sağlığı sorunu olan sigara ve türevlerinin kullanımı azaltmanın yolunun  bu tür hukuki düzenlemelerin norm-yaptırım ilkesi ile beraber biran önce mevzuatımıza kazandırılmasından geçtiğine inanıyoruz.

2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yayımlanan 2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi Eylem Planında bu konuda 2019 yılında kanuni düzenleme yapılması planlanmıştır.”

“Sadece kamu kuruluşlarında değil, tüm çalışma alanlarında, tüm yüksek öğretim kurumlarının kampüslerinde dumansız kampüs uygulamalarını; pasif etkilenmeyi önleyeceği ve çok büyük  farkındalık yaratacağı için çok önemsiyoruz” denilen açıklamada Hukukçu Hekim Enstitüsü olarak dumansız kampüs için önerile şu şekilde sıralandı:

“Ülkemizdeki sağlık göstergelerini çok olumlu etkileyecek olan, Üniversite Kampüslerinde sigara, e sigara, ısıtılmış tütün mamülleri ve gelecekte üretilebilecek her türlü bağımlılık yapıcı ürünün kullanımının tamemen yasaklanmasının tütün kontrolü çalışmalarının en önemli aşaması olacağına inanıyoruz.

Hukukçu Hekimler Enstitüsü olarak:

  1. Üniversitelerin “%100 Dumansız Kampüs” olması için kanuni düzenleme yapılmasını,

  2. Halen “Dumansız Kampüs” uygulamasını başlatan üniveristelerimiz için YÖK öğrenci disiplin yönetmeliğinde düzenleme yapılmasını,

  3. Kamu kurum ve kuruluşlarında “Dumansız Kampüs” uygulamalarının adı geçen,yürürlükteki genelgedeki gibi tavsiye değil zorunluluk olması gerektiğini ve genelgenin bu şeklide değiştirilmesi gerektiğini,  kamuoyu ile paylaşırız.”

Anahtar Kelimeler:

hukukcu hekimler enstitusu dilek ozcengiz kampus sigara kullanimi

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