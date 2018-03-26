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Hükümet, sağlık alanında reform niteliğinde 15 adım atmaya hazırlanıyor
Toplam 291 ilaç Türkiye'de üretilecek, Ankara'da çekilen röntgen Hakkari'de görülebilecek. Sosyal güvenlikte 80 olan e-devlet uygulaması 120'ye çıkıyor
Hükümet, sağlık alanında reform niteliğinde 15 adım atmaya hazırlanıyor
26 Mart 2018 - SABAH HAZAL ATEŞ
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Hükümet, sağlık alanında toplumun tüm kesimlerini kucaklayan reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Sağlık reformunda 15 önemli başlık yer alıyor. Buna göre, görüntü paylaşım projesiyle Ankara'da çekilen röntgen Hakkari'de görülebilecek. Toplam 291 ilaç Türkiye'de üretilecek. Eczanelerde uygulanan karekod hastanelerde uygulanmaya başlayacak. İşyeri hekimlerine e-reçete uygulaması zorunluluğu geliyor. Sosyal güvenlikte 80 olan e-devlet uygulaması 120'ye çıkıyor. Hastanelere sicil uygulaması Türkiye geneline yayılıyor. Gelir testine girenlerin GSS prim borcu 2 Nisan'da siliniyor.

SAĞLIK MALİYET UNSURU DEĞİL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin sağlığa maliyet unsuru olarak bakmadığını belirterek, hizmet kalitesini geliştirme anlayışında olduklarını söyledi.

Sarıeroğlu, geçen yıl 350 milyon reçete yazıldığını anımsatarak, "Bu yıl sağlık için 87 milyar liralık kaynak ayırdık. AK Parti, bütün hastaneleri, eczaneleri, birçok özel sağlık hizmet sunucusunu vatandaşa açtı. Sağlığa ulaşımdaki engelleri kaldırdı" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, bugün 8 bin 200 ilacın geri ödeme listesinde bulunduğunu anımsatarak, ilaçta yerlileşme için 2.5 milyar liralık ödeme yapıldığını söyledi.

1- GÖRÜNTÜ PAYLAŞIM PROJESİ: Görüntü paylaşım projesi yaşama geçiriliyor. Ankara'da çekilen röntgen Hakkari'de görülebilecek.

2- ORGAN NAKLİ, AMELİYATLARA DÜZENLEME: Ameliyat, laboratuvar ve acil hallerdeki işlemler ile organ nakli gibi başlıklarda gerçekleştirilen işlemlerde düzenlemeye gidilecek. Hem vatandaşa hem de hizmet sunucularına katkı sunacak adımlar atılacak.

3- TAHLİLLER HIZLANACAK: Tetkik ve Tahlil Paylaşım Projesi yaşama geçirilecek. Tahlil ve tetkik süreci hızlandırılırken, İstanbul'da yapılan kan tahlili başka bir şehirdeki hastaneden görülebilecek.

4- 291 İLAÇ TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK: İlaçların yurtiçinde üretimi teşvik ediliyor. Birinci aşamada 146, toplamda 291 ilaç Türkiye'de üretilecek. Geçen yıl yurtdışından gelen ilaca 1.9 milyar liralık ödeme yapılırken, Türkiye'de üretimin artırılması için teşvikler güçlendiriliyor. 77 milyarlık sağlık giderinin 25 milyarını ilaçlar oluşturuyor.

5- HASTANELERE KARNE: Hastane sicil karnesi uygulaması Türkiye geneline yayılıyor.

6- FATURALARA ÇİFTE DENETİM: Hastanelerin verileri derlenerek elektronik ortamda fatura kontrolü imkanı sağlayan bilişim altyapısı bu yıl hizmete açılıyor. Yapılacak düzenlemelerle mükerrer faturalandırmanın önüne geçilecek.

7- İŞ YERİNDE E-REÇETE: İşyeri hekimlerine e-reçete zorunluluğu geliyor. Hastanelerin fatura ekinde gönderdiği bilgiler elektronik ortama taşınıyor.

8- E-DEVLET UYGULAMASI ARTIYOR: Sosyal güvenlikte 80 olan e-devlet uygulaması 120'ye çıkıyor.

9- SAĞLIK SUNUCULARINA TEŞVİK: Hastanelerde istihdam teşviklerinin tamamından yararlanması sağlanıyor.

 

 

10- GSS BORÇLARI SİLİNİYOR: Gelir testine girenlerin genel sağlık sigortası borcu siliniyor. Bunun için verilen süre 2 Nisan'da doluyor.

11- ENGELLİLERE HIZLI TEDAVİ: Yüzde 40 ve üzeri engelli kişilerde sevkler doğrudan yapılacak, tıbbi gerekçe aranmayacak.

12- KAREKODUN KAPSAMI GENİŞLİYOR: Eczanelerde uygulanan karekod hastanelerde uygulanmaya başlıyor.

13- GERİ ÖDEME LİSTESİ GÜNCELLENİYOR: İlaç geri ödeme listesindeki sayı 8 bin 200'e ulaştı. İhtiyaca göre güncelleme devam edecek.

14- İLAÇ KULLANANA KORUMA: Geçen yıl yetim ilaca 3.5 milyar lira ödendi. Bilimselliği kabul edilmiş tüm yetim ilaçlar ödeme kapsamına alınacak.

15- HER ALANDA KOLAYLIK: Vatandaşlar işitme cihazlarını aldıktan sonra fatura tahsili için SGK'ya gelmek zorunda kalmayacak.

Anahtar Kelimeler:

saglikta reform

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2
1) DR.Memo (Uzman)
26.03.2018 15:28:30
Sağlık Bakanlığı doktor istifalarını neden durdurdu.Nasıl olsa iyileştirme konusunda birşey yapılmıyor, akademik ünvanın bir ayrıcalığı yok o zaman zorla tutmanın mantığını bir yetkili anlatsın.
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5
2) Dbc (Diş hekimi)
26.03.2018 13:17:29
Sağlık çalışanlarının geliştirmeleri yapılmaksızın sut fiyatları özlük hakları emeklilik hakları yıpranma payları vs düzenlenmeksizin tayin ve eş durumunda diğer gruplara göre handikaplı halleri iyileştirilmeksizin sadece ilaçmış hastaların işlerinin kolaylığıymış uğraşılması Çok yetersiz bir iş bence. Sistemden çok çalışanlar işliyor bunu ne zaman görecekler çok merak ediyorum.
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4
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
26.03.2018 12:25:28
Hastanelere karne verileceğini gördükten sonra, aklıma niye herkese karne vermeyelim diye bir fikir geldi. Bunu zaten malum örgütler zamanında yapmıştı ve çok başarılı olmuşlardı. Mesela; listedeki A doktorunun yaptığı her işin yanına Y (yandaş) veya M (muhalif) şeklinde not düşülerek, yılsonundaki puanına göre ne olacağına karar verilebilir. Ucu açık, her zaman suistimale imkan tanıyan fikirleri büyük projelerin arasına sıkıştırmayı başaran bir ekip olduğunu hissederek, bakanlığın tamamen temizlenmediği kanaatine varıyorum.
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3
4) cerrah tolga (hekim)
26.03.2018 11:16:41
öncelikle sağlık sitesi olarak bunların reform olmadıgını en iyi sizin bilmeniz gerekir.fatura kontrol olmadan ödeme yapılan(global bütçe) sgk nın çöküşü olcaktır.tüm ilaçlar eczaneden verilmeli.yurt dışından ilaç getirme (teb-sgk) kargo yolu ile nasıl bır mantıktır.ayrıca euro kurunun ilaçta düşük belirlenmesinden dolayı yeni mölekül gelmiyor.yine özel sökterrde alınan fark ücretleri yüzde 200 lerden çok üstünde.kısaca sağlık kontrolsuz saha olmuş hangi reformdan söz ediliyor anlamadım
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0
5) recep (tds)
26.03.2018 11:07:45
özellikle asmlerde tıbbi sekreterler için özlük hakları maaş düzenlemesi olursa 100 bin aile mağdur olmaz.şehir hastanelerinde hizmet alımlarında diploma şartı
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