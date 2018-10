Hunili Doktor kitabı:’Emeklerin hiçe sayılıp mesleklerin karalanmasına’ bir isyan

Hunili Doktor ve kızçeleri grubu 1 buçuk yıl önce sosyal medyada kadın hekimlerin bir araya geldiği bir platform. Kitabın yazarı Dr. Figen Demir Kardeş hunili doktorların yola çıkış hikayesini şu sözlerle aktarıyor:



“Biz hekimler çok yoğun çalışıp iş dışında kalan vaktimizin çoğunu ailemizle geçirmekten sosyal ortamlara pek giremeyiz. İşyerinde bir çay, kahve ve hatta bazı günler yemek molası vermeden yaşayıp, arkadaşlarla buluşup sohbet imkânı bile çoğu zaman bulamayız. Bu durumdan muzdarip olanlardan biri olarak ben de bu sohbet muhabbet ortamı için sosyal medyayı kullanmaya karar verdim ve yaklaşık 1.5 yıl önce kadın hekim arkadaşlarımı topladığım gizli bir Facebook grubu kurdum: Hunili doktor ve kızçeleri…

Ülkemizde hekim olmanın zorlukları, insan hayatıyla ilgili alınan kararların ağır sorumluluğu ve riskleri, gece gündüz çalışma, nöbetler; aslında her doktor arkadaşımın ruh halinde değişimler yaratır. Kimi ve bence çoğu meslektaşım benim gibi, yıllar içinde, kafaya huniyi takmış halde bulur kendini. Hayata esprili ve güzel yönüyle bakılmazsa her an hastalık, hasta, acil, nöbetler, yorgunluk gerçekten ruhu yok eder ki şu an çoğu meslektaşımın yaşadığı tükenmişlik, aslında bununla ilişkili bir durumdur.

Biz bu grupta, Türkiye ve hatta dünyanın her yerinden binlerce kadın hekim, birbirimizle hayata dair her konuda görüşlerimizi paylaşıyoruz. Hekim olarak aynı yollardan geçen, benzer hikayeli, benzer sosyokültürel seviyede hayat ve mizah anlayışındaki binlerce kadının grup dışı kimsenin göremeyeceği gizlilikteki eşsiz muhabbetinin tadıyla birbirimizi her ilde bulup harika dostlar ediniyor; hekim ve kadın dayanışmasının müthiş gücünü hissettiğimiz sosyal işlerde hep birlikte yol alıyoruz. “

Hunili Doktor Ortaya Karışık kitabı ile ilgili Medimagazin’e açıklamalarda bulunan Dr. Figen Demir Kardeş, kitabını herkesin kendinden bir şeyler bulup eğlenebileceği bir roman olarak değerlendiriyor. Kitabın ortaya çıkış öyküsünü paylaşan Dr. Kardeş, amacının hekim olmayanlara da ulaşıp, hekim dünyasını onlara göstermek olduğunun altını çiziyor.

Dr. Figen Demir Kardeş hasta hekim ilişkisine de dikkat çekerek kitabın yayın amacını şu sözlerle aktarıyor: “Hekimin hastasız hastanın hekimsiz olamayıp; hayatın doktor ile hastanın arasının bu kadar açılıp emeklerin hiçe sayılıp mesleklerin karalanması gibi vicdansız işlerle uğraşacak kadar da uzun olmadığını herkese haykırabilmek”