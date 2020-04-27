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Huzurevinde 35 kişinin testi pozitifi çıktı, soruşturma açıldı
Bayburt Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 27'si huzurevi sakini toplam 35 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, gerekli tedbirlerin alındığını ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Huzurevinde 35 kişinin testi pozitifi çıktı, soruşturma açıldı
27 Nisan 2020 12:58 - AA
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Bayburt Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 27'si huzurevi sakini toplam 35 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, gerekli tedbirlerin alındığını ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre, 27'si huzurevi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Valilikçe gerekli tedbirlerin alındığı ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

bayburt huzurevi kovid-19

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