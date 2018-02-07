İbuprofen kadınlarda aşk acısına iyi geliyor ama erkeklerde durum farklı...

ABD'de yer alan California Üniversitesi'nde görevli bilim insanları oldukça ilginç sonuçları olan bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre, içeriğinde ibuprofen bulunan ağrı kesicileri kullanan kadınların aşk acısını atlatma süresi diğerlerine göre daha kısa.

Yapılan incelemelerde, ibuprofen kullanan kadınların acı çekme oranlarının diğerlerine göre daha fazla olduğu belirlenirken, ibuprofenin erkeklerdeki acıyı dindirmede de bir etkisi olmadığı ortaya çıkarıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İbuprofende yer alan maddelerin, kadınların sosyal hayatlarında yaşadığı acıyı da azalltığı belirlendi.

Ancak yine bu sonuçların erkeklerde görülmemesi dikkat çekti.