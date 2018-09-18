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İç Hastalıkları Uzmanı genç doktor kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bursa’da özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Durmuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
İç Hastalıkları Uzmanı genç doktor kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
18 Eylül 2018 -
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Bursa'da özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Durmuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir anda yere yığılan 47 yaşındaki Durmuş için 112'den yardım istendi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durmuş'un cenazesi bugün Mihraplı Camisi'nden kaldırılacak.

Ağrı'da doğumlu olan Durmuş, 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında İç Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Durmuş, Çekirge'de özel bir sağlık kurumunda çalışıyordu.

Anahtar Kelimeler:

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1
1) Hercai (Hemşire)
18.09.2018 13:45:05
Kendinden habersiz tatlı düşünde
Mevsimin baharı yazı kışında
Ya anne karnında ya yüz yaşında
Ölümün yaşı yok güzel kardeşim.
(ŞAHİN CAHİT YANIK) diye yazmıştı dün Dr. Cevdett ........ Allah gani gani rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin. Milli servetlerimiz böyle gencecik gidince yüreğime bir sızı düşüyor gerçekten, üzüldüm.......
People
1
2) ZEKİ CAN (CERRAH PİZZACI)
18.09.2018 13:35:25
stres stres ve stres.......Allah rahmet eylesin amin
People
18
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
18.09.2018 12:38:10
Yıpranma payı bize erişemedi ama sistemin yıprattıklarına uzanan Azrail'in elini kimse tutamıyor. Allah rahmet eylesin.
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