İç Hastalıkları Uzmanı genç doktor kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bursa'da özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Durmuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir anda yere yığılan 47 yaşındaki Durmuş için 112'den yardım istendi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Durmuş'un cenazesi bugün Mihraplı Camisi'nden kaldırılacak.
Ağrı'da doğumlu olan Durmuş, 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında İç Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Durmuş, Çekirge'de özel bir sağlık kurumunda çalışıyordu.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|22/09-22/09
|Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|20/09-23/09
|15. Metabolik Sendrom Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|21/09-23/09
|2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ
|PSİKİYATRİ
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