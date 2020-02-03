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İç saatimizi sıfırlamak, diyabet kontrolünde yardımcı olur mu?
Diyabette glukoz kontrolü kritik önem taşıyor. Yeni bir araştırma sirkadiyen ritmi sıfırlayarak bu kontrolün gerçekleşebileceğini gösteriyor
İç saatimizi sıfırlamak, diyabet kontrolünde yardımcı olur mu?
03 Şubat 2020 -
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MEDİMAGAZİN-Sirkadiyen ritmimizi bozan zaman dilimi değişiklikleri, düzensiz çalışma saatleri, yaşlanma gibi faktörlerin tip 2 diyabet gibi metabolik hastalıkların gelişimine katkısının büyük olduğu biliniyor.
Geneve Üniversitesi’nde geçtiğimiz günlerde limon kabuğundan elde edilen bir molekülün bozulmuş hücresel saatleri onarmada etkinliği gösterildi.

ZAMANLAMA KRİTİK!
Hipotalamustaki santral saat, orkestra şefi gibi davranarak periferal organlardaki saatleri düzenliyor. Düzenlemenin tüm seviyelerdeki koordinasyonu da metabolik fonksiyonların optimizasyonunu sağlıyor.
Örneğin aynı besini gündüz değil de gece yediğinizde, metabolizmanızın suboptimal yanıtına bağlı olarak kilo almanız daha hızlı olabiliyor. 

DOĞRU ZAMANA TEKRARDAN AYARLAMAK
Geneva’daki bilim insanları araştırmanın ikinci ayağında Nobiletin isimli küçük “saat modülatörü molekülü” kullanılmış. Nobiletin, limon kabuğunda bulunan yeni keşfedilmiş moleküllerden. Pankreas adacık hücrelerindeki dalgalanmaların şiddetini azaltarak insülin sekresyonunu düzeltebildiği bildiriliyor. 
Çalışma, bozulmuş sirkadiyen ritimlerin onarılması ile pankreatik adacık hücrelerinde hormon sekresyonunun fonksiyonunu düzeltilebileceğini göstermede ilk olma özelliğine sahip. 

 

Dr.Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

Anahtar Kelimeler:

sirkadiyen ritm tip 2 diyabet

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