İcap nöbetlerinde dava kararı: 'Uzman hekim dışındaki sağlık personeline ücret ödenecek'

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’ne Sağlık-Sen tarafından açılan dava sonucu icap nöbeti tutan uzman hekim dışındaki sağlık personeline icap nöbeti ücretinin ödenmesi kararı alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesini gerekçe göstererek icap nöbet ücretinin uzman hekim dışı sağlık personeline ödenmesi talebini reddetmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yazısının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’ne dava açan Sağlık-Sen yaptığı açıklamada yazının iptaline karar verildiğini duyurdu.

Sağlık-Sen açıklamasında "Mahkeme 657 sayılı Kanunun Ek. 33. maddesi uyarınca icap nöbeti tutan memurlar ve sözleşmeli personele de icap nöbeti ücreti ödenmesine karar vermiştir. " notunu düştü.

Mahkeme kararının ivedilikle Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanması için sendika olarak başvuruda bulunduklarını belirten Sağlık-Sen, mahkemenin iptal kararıyla birlikte icap nöbet ücreti alamayan uzman hekim dışı sağlık personellerinin icap nöbet ücreti alabilmek için çalıştığı kurumlara başvurması gerektiğini ve talebi reddedilen üyelerin icap nöbeti ücreti davasının sendika tarafından karşılanacağını duyuruldu.