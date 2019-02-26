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İcap nöbetlerinde dava kararı: 'Uzman hekim dışındaki sağlık personeline ücret ödenecek'
İcap nöbeti tutan uzman hekim dışındaki sağlık personeline icap nöbeti ücretinin ödenmesi kararı alındı
İcap nöbetlerinde dava kararı: 'Uzman hekim dışındaki sağlık personeline ücret ödenecek'
26 Şubat 2019 - MEDİMAGAZİN
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Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’ne Sağlık-Sen tarafından açılan dava sonucu icap nöbeti tutan uzman hekim dışındaki sağlık personeline icap nöbeti ücretinin ödenmesi kararı alındı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesini gerekçe göstererek icap nöbet ücretinin uzman hekim dışı sağlık personeline ödenmesi talebini reddetmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yazısının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’ne dava açan Sağlık-Sen yaptığı açıklamada yazının iptaline karar verildiğini duyurdu. 

Sağlık-Sen açıklamasında "Mahkeme 657 sayılı Kanunun Ek. 33. maddesi uyarınca icap nöbeti tutan memurlar ve sözleşmeli personele de icap nöbeti ücreti ödenmesine karar vermiştir. " notunu düştü.

Mahkeme kararının ivedilikle Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanması için sendika olarak başvuruda bulunduklarını belirten Sağlık-Sen, mahkemenin iptal kararıyla birlikte icap nöbet ücreti alamayan uzman hekim dışı sağlık personellerinin icap nöbet ücreti alabilmek için çalıştığı kurumlara başvurması gerektiğini ve talebi reddedilen üyelerin icap nöbeti ücreti davasının sendika tarafından karşılanacağını duyuruldu. 

Anahtar Kelimeler:

icap nobeti saglik-sen uzman hekim

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3
1) ufuk engin (uzman doktor)
26.02.2019 17:14:59
Kimi yerde ödeme var kimi yerde yok..kimi yerde iki çalışan olunca icap var kiminde bambaşka gerekçelerle icaba zorlama var ya da hiç yok..kimi yerde ücret hesabı başka vs...emekli olan hekimlerde ek ödemeden emekli olup bağkura bağlı çalışan yararlanıyor, emekli olup özelde ssklı çalışanın kesiliyor, ssk ve bağkurdan emekli olana zaten ek ödeme yok..hatta son duyumlara göre son yedi yılda 3.5 yılını emekli sandığında geçirip oradan emeklilik hakkı kazananın bile sen en son ssklıydın gibi kanunda yeri olmayan gerekçelerle ek ödemeden mahrum bırakıyorlar vs vs vs...çeşit dolu bir ülke
People
15
2) Kamil Taş (Hekim)
26.02.2019 10:20:13
İstanbul'da Eğitim Araştırma Hastanelerinde uzmanlara icap nöbetlerinde nöbet ücreti ödenmiyor.
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