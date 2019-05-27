ICD-11'de bir ilk daha: Tükenmişlik sendromu listeye girdi!

Dünya Sağlık Örgütü, tarafından hazırlanan Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasında (ICD) nda burn-out yani tükenmişlik sendromu ilk kez tanı sınıflamasına girdi.

ICD-11'in son güncellenmesinde, DSÖ tükenmişliği “başarılı bir şekilde yönetilmeyen kronik işyeri stresinden kaynaklanan bir sendrom” olarak tanımladı.



DSÖ sözcüsü Tarik Jasareviç gazetecilere verdiği demeçte, "ilk defa" tükenmişliğin sınıflandırmaya dahil edildiğini söyledi.

Diğer taraftan ICD-11 güncellenmesinde ilk defa video oyununu bir bağımlılık olarak tanındı, kumarın yanı sıra kokain gibi uyuşturucularla birlikte listelendi.