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İçeride İran'dan gelen yolcular için karantina, dışarıda güvenlik önlemleri
İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle dün Türkiye'ye getirilen 132 yolcu ve uçaktaki 10 mürettebatın karantina altına alındığı iki hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolculardan karantina sürecinde numuneler alınarak, kontrol edilecek
İçeride İran'dan gelen yolcular için karantina, dışarıda güvenlik önlemleri
26 Şubat 2020 - DHA
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ANKARA- Koronavirüs salgını nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği İran'da yaşayan Türk vatandaşlar, dün düzenlenen özel seferle Ankara'ya getirildi. Türk Hava Yolları'na ait TK879 sayılı uçak ile Esenboğa Havalimanı'na getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebat, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Tıbbi Gözlem Kliniği'ne nakledildi. 4'ünde öksürük, 2'sinde boğaz ağrısı şikayeti bulunan, diğerlerinde hastalık belirtisi bulunmayan toplam 142 kişi, başka hasta bulunmayan iki hastanede tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak.

İLK GÜN ÖNLEMLER

47 kişinin kaldığı Zekai Tahir Burak Hastanesi ile 95 kişinin kaldığı Bilkent Tıbbi Gözlem Kliniği'nde karantina sürecinin ilk gününde geniş güvenlik önlemleri alındı. Her iki hastane önünde ve çevresinde koruyucu maske takarak önlem alan polisler, giriş çıkışları kontrol ediyor. Güvenlik görevlileri de aynı şekilde binaların çevresinde önlem aldı. Güvenlik görevlileri ile birlikte diğer sağlık personelinin de maske, önlük, gözlük gibi koruyucularla tedbir aldıkları görüldü.

Karantina süreci boyunca 142 kişiden numuneler alınarak kontrol edilecek. Aralarında çocukların da bulunduğu gözlem altındaki yolculara tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar 'tıbbi atık' olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus onlem karantina

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