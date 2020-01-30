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İçinde Türk vatandaşları da vardı, 6 bin kişilik gemide corona virüsüne rastlanmadı
İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisinin karantinaya alınmasına neden olan Çinli yolcunun ilk test sonuçlarında corona virüs'e rastlanmadığı bildirildi
İçinde Türk vatandaşları da vardı, 6 bin kişilik gemide corona virüsüne rastlanmadı
30 Ocak 2020 - DHA
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İtalya-İtalyan haber ajansı ANSA’da yer alan habere göre, ilk test sonuçlarına göre Çinli yolcuda corona virüse rastlanmadığı, hafif grip belirtileri görüldüğü belirtildi. 

Coronavirüs nedeniyle karantinaya alınan gemide 30 Türk bulunuyor!

Eşinde ise hastalık belirtisi görülmemediği ancak tedbir olarak karantinaya alındığı bildirildi. Ancak Roma'daki Spallanzani Hastanesi'ne gönderilen numunelerin kesin test sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanacağı belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:

italya

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