İçinde Türk vatandaşları da vardı, 6 bin kişilik gemide corona virüsüne rastlanmadı

İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisinin karantinaya alınmasına neden olan Çinli yolcunun ilk test sonuçlarında corona virüs'e rastlanmadığı bildirildi

30 Ocak 2020 - DHA