İçinde Türk vatandaşları da vardı, 6 bin kişilik gemide corona virüsüne rastlanmadı

İtalya-İtalyan haber ajansı ANSA’da yer alan habere göre, ilk test sonuçlarına göre Çinli yolcuda corona virüse rastlanmadığı, hafif grip belirtileri görüldüğü belirtildi.
Coronavirüs nedeniyle karantinaya alınan gemide 30 Türk bulunuyor!
Eşinde ise hastalık belirtisi görülmemediği ancak tedbir olarak karantinaya alındığı bildirildi. Ancak Roma'daki Spallanzani Hastanesi'ne gönderilen numunelerin kesin test sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanacağı belirtildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS