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İçişleri Bakan Yardımcısı: Sağlık çalışanlarının sadece kimlik göstermeleri yeterli!
Türk Tabipler Birliği'nin "Sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor" iddiasıyla ilgili İçişleri'nden açıklama geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı: Sağlık çalışanlarının sadece kimlik göstermeleri yeterli!
02 Mayıs 2021 14:47 -
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TTB sosyal medyaa hesabından yaptığı açıklamada bazı sağlık çalışanlarına ceza kesildiğini iddia ederek "Emeklerinin karşılığı verilmeden pandeminin tüm yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklenmişken; sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor. Türkiye’nin her yerinde her zaman ve her güzergahta sağlık çalışanı kimliği yeterli görülmelidir"

demişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "TTB dezenformasyon yapmaktadır Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

icisleri bakanligi kisitlama ceza

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