Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri bakanı duyurdu, Covid-19 denetimleri sıklaştırılıyor... Yoğun denetim yarın başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm Türkiye'de corona virüsü salgınıyla ilgili olarak en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurdu.
İçişleri bakanı duyurdu, Covid-19 denetimleri sıklaştırılıyor... Yoğun denetim yarın başlıyor
05 Ağustos 2020 13:42 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından corona virüsü tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. “Kontrollü Sosyal Hayat”

Pazarlar
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında

Hepimiz sahada olacağız

Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
Kolluk Zabıta

Anahtar Kelimeler:

icisleri bakani suleyman soylu corona virusu tedbirler kontrollu sosyal hayat

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.