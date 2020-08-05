İçişleri bakanı duyurdu, Covid-19 denetimleri sıklaştırılıyor... Yoğun denetim yarın başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından corona virüsü tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. “Kontrollü Sosyal Hayat”