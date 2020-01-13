İçişleri Bakanı Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İdlib Yardım Kampanyası basın tanıtım toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayından rahatsızlandı.Soylu'nun burnundan kan gelmesi üzerine yayın kesildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre dün Kastamonu’da aşırı soğuğa maruz kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun burnu kanadı.

Bakan Soylu'ya ilk müdahaleyi ise toplantı esnasında yanında oturan ve ikisi de doktor olan Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu yaptı.

Bakan Soylu’nun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, rutin programına devam edeceği öğrenildi.